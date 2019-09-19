Пиар-директор Заворотнюк нарушила молчание

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья.

О позитивных изменениях сообщила пиар-директор актрисы Марина Потапова. Она наконец-то прервала молчание и хоть и кратко, но обрисовала нынешнее состояние здоровья Заворотнюк, у которой, по данным СМИ, диагностировали рак головного мозга.

По словам Потаповой, врачи обнадежили, что у Анастасии немалые шансы выздороветь. Актриса вышла из комы, и показывает положительную динамику. "Возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее".

Информация об ухудшении состояния здоровья Анастасии появилась в конце августа 2019 года.

Актриса недавно вернулась из Европы, где проходила лечение. Помимо Польши, Заворотнюк побывала в Германии, где врачи сделали ей трепанацию черепа, чтобы удалить опухоль, рассказывала ранее Правда.ру.

Недавно медиа сообщили о госпитализации Заворотнюк в одну из московских клиник. В последние месяцы до госпитализации в Москве и комы Анастасия жаловалась близким на сильные головные боли.

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Фото: Instagram @a_zavorotnyuk