Пиар-директор Заворотнюк нарушила молчание

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья.
О позитивных изменениях сообщила пиар-директор актрисы Марина Потапова. Она наконец-то прервала молчание и хоть и кратко, но обрисовала нынешнее состояние здоровья Заворотнюк, у которой, по данным СМИ, диагностировали рак головного мозга.
По словам Потаповой, врачи обнадежили, что у Анастасии немалые шансы выздороветь. Актриса вышла из комы, и показывает положительную динамику. "Возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее".
Информация об ухудшении состояния здоровья Анастасии появилась в конце августа 2019 года.
Актриса недавно вернулась из Европы, где проходила лечение. Помимо Польши, Заворотнюк побывала в Германии, где врачи сделали ей трепанацию черепа, чтобы удалить опухоль, рассказывала ранее Правда.ру.
Недавно медиа сообщили о госпитализации Заворотнюк в одну из московских клиник. В последние месяцы до госпитализации в Москве и комы Анастасия жаловалась близким на сильные головные боли.
Читайте также: Что происходит с Заворотнюк - виновато ли ЭКО
Врач рассказал о возможном увеличении смертности из-за онкологии
Эксперт: заявление Масчана об отсутствии онкологических препаратов - заказное
Фото: Instagram @a_zavorotnyuk
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Гипергидроз, или ночное потоотделение, поражает примерно 3% населения и может быть признаком серьезного заболевания.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.