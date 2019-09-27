Экс-сотрудница клиники захотела продать фотографии больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница частной клиники, в которой проходит лечение Анастасия Заворотнюк, готова предоставить фотографии актрисы за вознаграждение.

Как сообщает портал StarHit, экс-сотрудница не захотела оглашать свое имя. При этом она заверила журналистов, что у нее имеются кадры, способные их заинтересовать. Речь идет об одной видеозаписи и семнадцати фотографиях, сделанных во время нахождения актрисы в медицинском учреждении в период с 15 по 25 сентября нынешнего года. Остается неизвестным, какую цену женщина попросила за снимки.

Ранее дочь Заворотнюк Анна опубликовала обращение к журналистам: "Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое, и спасибо тем людям, кто искренне желает нам добра". Она опровергла информацию о 15-миллионом гонораре за участие в программе Андрея Малахова.

Напомним, у Анастасии Заворотнюк диагностировали зимой этого года рак мозга после того, как у нее начались сильные головные боли. Позднее она попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.

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