Друг Юлии Началовой рассказал о победе певицы над раком

Российская певица, актриса и телеведущая Юлия Началова якобы предчувствовала свою смерть.
Об этом рассказал друг Юлии, телеведущий Егор Иващенко.
По словам мужчины, незадолго до съемок в шоу "Один в один" Юлия Началова победила онкологическое заболевание. Врачам, делится Егор Иващенко, удалось диагностировать рак на ранних стадиях, поэтому Началова справилась с ним быстро. Несмотря на это, рассказывает телеведущий, его подруга серьезно опасалась за свою жизнь. Егор Иващенко признается о том, что ему показалось, будто Юлия Началова предчувствует свою скорую смерть.
Возможно, считает друг российской певицы, ее иммунитет был ослаблен химической терапией. По словам Егора Иващенко, Юлия Началова вела себя необычно — порой, указывает мужчина, она не до конца понимала всю серьезность ситуации.
Напомним, что Юлия Началова скончалась 16 марта в Москве после нескольких дней в коме. Согласно предоставленной медиками информации, причиной смерти известной певицы стала острая сердечная недостаточность.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Юлия Началова не позволила медикам удалить ей палец, в котором развивалась инфекция. Об этом рассказала Анна Исаева, PR-директор певицы. Также она рассказала о том, что Началова в последние месяцы жизни принимала большое количества лекарств и препаратов из Китая.
Фото: Pravda. Ru.
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