Юлия Началова не позволила врачам ампутировать палец с инфекцией

PR-директор певицы Анна Исаева рассказала о том, что Юлия Началова не позволила медикам удалить ей палец, в котором развивалась инфекция.
"Когда она еще была в сознании, то настоятельно запретила врачам ампутировать палец, где развивалась инфекция. Юлия Началова очень боялась остаться без пальца. Неизвестно, что было бы, если бы врачи все-таки удалили его, или вообще ампутировали часть ноги", - признается Анна Исаева.
Исаева пояснила, что в первые дни госпитализации певицы, никто не оценил всерьез возможную угрозу. Ранее родственники Юлии Началовой рассказывали, что она в последнее время стала принимать большое количество китайских таблеток.
Напомним, певица была госпитализирована 8 марта. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы, а затем провели операцию 16 марта. В этот же день Юлия Началова скончалась.
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