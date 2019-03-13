Киркоров прокомментировал историю о "причастности" Галкина к попытке взрыва на концерте

Филипп Киркоров рассказал журналистам, что не верит в причастность Максима Галкина к подготовке теракта в Махачкале. Киркоров сообщил, что ему на протяжении всего дня пришлось опровергать ложь, которую опубликовали в СМИ.

Максим Галкин на своей странице в Instagram также обвинил журналистов в "весеннем обострении". Муж Аллы Пугачевой назвал обвинения в своей адрес не более чем фантазиями. Репост сообщения Максима Галкина сделал Филипп Киркоров и добавил, что рад чувству юмора Галкина, которое позволяет ему не относится всерьез к обвинениям.

Напомним, "Правда.Ру" сообщала о том, что один из задержанных по подозрению в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале сообщил следствию о причастности Максима Галкина к преступлению. По словам подозреваемого, Галкин попросил ликвидировать Киркорова из-за ревности к Пугачевой и пообещал исполнителю 2 миллиона рублей.

Фото: Википедия

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