Галкина обвинили в покушении на Киркорова

Адвокат Исрафил Гададов, который защищает интересы задержанного уроженца Дагестана Хидирнеби Казуева, рассказал, что его подзащитный готовил покушение на Филиппа Киркорова по заказу Максима Галкина.

Казуев сообщил следствию детали сделки. По его словам, встреча с Максимом Галкиным произошла в Москве в 2017 году. Тогда Глакин приревновал свою жену — Аллу Пугачеву к Филиппу Киркорову, поэтому предложил Казуеву 2 миллиона рублей за убийство певца. Подозреваемый принял предложение и получил 1 миллион рублей в качестве предоплаты.

Хидирнеби Казуев потребовал провести очную ставку со всеми фигурантами дела — Киркоровым, Галкиным и Пугачевой. Но следствие посчитало, что обвиняемый намеренно затягивает следствие. Однако адвокат подозреваемого намерен добиться расследования этой версии.

Максим Галкин отказался комментировать показания Казуева.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о публикации Максима Галкина в социальной сети, где он выложил фото Аллы Пугачевой в мини-юбке и на шпильках, а также назвал ее "красоткой".

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