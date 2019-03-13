Галкина обвинили в покушении на Киркорова

Адвокат Исрафил Гададов, который защищает интересы задержанного уроженца Дагестана Хидирнеби Казуева, рассказал, что его подзащитный готовил покушение на Филиппа Киркорова по заказу Максима Галкина.
Казуев сообщил следствию детали сделки. По его словам, встреча с Максимом Галкиным произошла в Москве в 2017 году. Тогда Глакин приревновал свою жену — Аллу Пугачеву к Филиппу Киркорову, поэтому предложил Казуеву 2 миллиона рублей за убийство певца. Подозреваемый принял предложение и получил 1 миллион рублей в качестве предоплаты.
Хидирнеби Казуев потребовал провести очную ставку со всеми фигурантами дела — Киркоровым, Галкиным и Пугачевой. Но следствие посчитало, что обвиняемый намеренно затягивает следствие. Однако адвокат подозреваемого намерен добиться расследования этой версии.
Максим Галкин отказался комментировать показания Казуева.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о публикации Максима Галкина в социальной сети, где он выложил фото Аллы Пугачевой в мини-юбке и на шпильках, а также назвал ее "красоткой".
Читайте также:
Галкин назвал Пугачеву красоткой
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Примечательно, что одно из пророчеств знаменитого французского фармацевта и алхимика на текущий год уже сбылось.
Резолюция включает предложения остановить "Северный поток - 2", предусмотреть расширение санкций, а также не считать Россию стратегическим партнером.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ в два раза больше, чем необходимо.
О своеобразной боязни Запада по отношению к России, ее мощи, ее просторам и ее духовному потенциалу "Правде.Ру" рассказал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.