Названы военные сферы, в которых Россия серьезно превосходит США

Москва сильнее Вашингтона в 3 военных сферах: создание сдерживающей "защитной сферы" при помощи дальнобойных ракетных систем, общевойсковой бой, а также кибервойны. Таково мнение старшего научного сотрудника Центра стратегических и международных исследований Лайзы Сэмп появилось на страницах National Interest.

С точки зрения эксперта, это отставание особенно заметно в Центральной и Восточной Европе. Сэмп подчеркнула, что нельзя говорить о том, что РФ и США могут соперничать по всему миру, но у Москвы есть ресурсы и потенциал для ответа Вашингтону в отдельном регионе.

Кроме того, экс-зам помощника министра обороны США Эвелин Фаркас признала, что США надо учиться у России грамотно модернизировать ВС. Так, Москва усиливает позиции в сфере крылатых ракет, систем ПВО, это, полагает спикер, доставит в будущем проблемы США.

Напомним, о реформе ВС РФ заговорили в 2008 году. По программе части и соединения по всей стране будут укомплектованы разными системами и комплексами. Лишь в 2017 году на вооружение приняли 16 боевых и судов, 190 самолетов и вертолетов, 800 танков и боевых бронированных машин, 170 зенитных ракетных систем и комплексов, 1950 автомобилей многоцелевого назначения.

Источник фото: Mil.ru

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