22 декабря американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT.
На сайте SpaceX сообщается, что все аппараты были успешно выведены на орбиту. Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг (Калифорния).
В Twitter компании говорится, что "Iridium получила штатные сигналы со всех 10 спутников". Напомним, первая ступень Falcon 9 уже была использована при запуске в июне 2017 года и тогда была возвращена на Землю.
Таким образом, компания может повторно использовать элемент носителя для дальнейших полетов и существенно экономить на производстве новых ракет и подготовке к пуску.
Новейшие телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications, оператору мобильной телефонной связи, базирующийся недалеко от Вашингтона в штате Вирджиния.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что эксперты диаметрально противоположно оценивают запуск SpaceX Илона Маска ракеты-носителя Falcon 9 с ранее использовавшейся первой ступенью. Напомним, что после запуска ракета вывела на орбиту легкий спутник, после чего ее первая ступень - где располагаются двигатели и большая часть топлива - успешно приземлилась на плавучую платформу.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Альянсу НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Но этому мешает Калининград, пишут американские военные.
Альянсу НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к крупным польским портам. Но этому мешает Калининград, пишут американские военные.
В Бельгии и Словакии арестованы поставки газа на Украину.
Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…