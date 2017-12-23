SpaceX успешно провела очередной запуск Falcon 9

22 декабря американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT.

На сайте SpaceX сообщается, что все аппараты были успешно выведены на орбиту. Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг (Калифорния).

В Twitter компании говорится, что "Iridium получила штатные сигналы со всех 10 спутников". Напомним, первая ступень Falcon 9 уже была использована при запуске в июне 2017 года и тогда была возвращена на Землю.

Таким образом, компания может повторно использовать элемент носителя для дальнейших полетов и существенно экономить на производстве новых ракет и подготовке к пуску.

Новейшие телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications, оператору мобильной телефонной связи, базирующийся недалеко от Вашингтона в штате Вирджиния.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что эксперты диаметрально противоположно оценивают запуск SpaceX Илона Маска ракеты-носителя Falcon 9 с ранее использовавшейся первой ступенью. Напомним, что после запуска ракета вывела на орбиту легкий спутник, после чего ее первая ступень - где располагаются двигатели и большая часть топлива - успешно приземлилась на плавучую платформу.