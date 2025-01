Снежный ад: шторм оставил 300 тысяч жителей США без света

Мощный зимний шторм обрушился на восточные штаты США 6 января 2025 года, став причиной хаоса и разрушений. Сильный снегопад и ледяной дождь накрыли огромную территорию, начиная от долины реки Огайо и до столицы Вашингтона, нарушив привычный ритм жизни миллионов людей.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зимняя дорога

Без света и тепла

Более 300 тысяч человек остались без электроэнергии в штатах от Миссури до Вирджинии, а аэропорты столкнулись с массовыми отменами и задержками рейсов. По данным Poweroutage. us и FlightAware, более 1,500 рейсов были отменены. В условиях сильного мороза это стало настоящим испытанием для жителей региона.

Снежная столица

Вашингтон оказался в центре внимания. Улицы города, которые редко покрываются снегом, превратились в белоснежное царство. Несмотря на сложные погодные условия, Конгресс собрался на заседание для официальной сертификации победы Дональда Трампа на выборах, ровно через четыре года после событий на Капитолийском холме. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал к "полной явке" несмотря на снегопад.

Опасности на дорогах

На дорогах царил хаос. Видео, опубликованное Weather Channel, показало машины, скользящие по ледяным трассам, и грузовики, попавшие в занос. В Кентукки губернатор Энди Бешир предупредил жителей о крайне опасных условиях, призвав оставаться дома.

"Лёд на дорогах делает путешествия опасными, а снегопады провоцируют новые аварии", — отметил он.

Лёд, ветер и ураганы

На юго-востоке США ситуация усложнилась угрозой торнадо и града. В некоторых районах толщина ледяного покрытия достигала 1,5 сантиметров, что привело к падению деревьев и обрывам линий электропередачи. Температура воздуха резко упала, местами ниже нуля по Фаренгейту, а сильный ветер усилил ощущение холода.

Особая зона риска

В Аппалачах, где в сентябре смерч уже разрушил множество населённых пунктов, снежный шторм стал очередным ударом. Губернаторы Миссури, Вирджинии, Кентукки и Мэриленда объявили режим чрезвычайной ситуации, призвав жителей не покидать свои дома.

