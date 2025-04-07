Эти хитрости помогут сделать пасхальные куличи полезнее: 4 способа снизить калорийность

3:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Нутрициолог рассказала, как можно сделать пасхальные куличи вкусными и полезными.

Фото: Freepik by pressahotkey is licensed under Рublic domain кулич

Чтобы снизить калорийность, она советует:

Вместо сахара можно взять заменители: эритрит, аллюлозу, стевию. Однако сахар в дрожжевом тесте нужен для активации дрожжей. Помните, что гречневая, овсяная, нутовая или миндальная мука добавят пользы десерту. Лучше выбрать одну из предложенных. Снизить жирность помогут йогурт, авокадо или банан вместо сливочного масла. Также в кулич можно добавить греческий йогурт, творог или протеин. Так десерт станет более сытным, пишет "СЭ".

Рецепт полезного творожного кулича:

Вам понадобятся:

мука цельнозерновая — 500 г;

сахар — 100 г;

сухие дрожжи — 1 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

сливки жирностью 10% — 110 мл;

сода — 100 мл;

сливочное масло — 100 г;

творог жирностью от 5% — 150 г;

яйца — 2 шт.;

ванильный экстракт — 1 ч. л.;

изюм (или орехи, шоколадные капли по желанию) — 150 г;

ром (для замачивания изюма) — 50 г;

шоколад без сахара (для глазури) — 50 г;

разноцветная кондитерская посыпка — по вкусу.

Как готовить?

С вечера замочите изюм и орехи в роме и оставьте при комнатной температуре. Слейте ром и обсушите изюм на полотенце. Мелко порубите орехи и шоколад ножом. В большую миску или чашу миксера добавите половину муки, сахар, ваниль, дрожжи и соль и перемешайте. Нагрейте сливки и воду до 36-38 °С. Добавьте в мучную смесь сливки, воду, яйца, сливочное масло и творог и перемешайте деревянной лопаткой или миксером с насадкой "крюк" на низкой скорости. Постепенно добавляйте оставшуюся муку, замесите мягкое тесто. Вымесите его руками или миксером до гладкого состояния за 10-15 минут. В конце добавьте наполнитель (изюм, цукаты, орехи, шоколадные капли). Смазать сливочным маслом нужно большую чистую миску, выложить в нее тесто и слегка смазать поверхность теста маслом, чтобы она не пересохла. Накройте тесто чистым влажным полотенцем или пищевой пленкой и оставьте подходить в теплом месте на 1-1,5 часа, пока оно не увеличится в два раза. Выложите тесто на припыленную мукой рабочую поверхность и слегка обмякните. Выложите тесто в подготовленные формы для выпечки, заполняя их наполовину, накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте подходить в теплом месте еще на 45-60 минут. Разогрейте духовку до 180 °С. Выпекать куличи нужно в разогретой духовке 30-50 минут в зависимости от их размера, до готовности. Выложите готовые куличи на решетку и остудите до комнатной температуры.

Украсьте готовые куличи.

Уточнения

Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба.

