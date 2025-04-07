Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Массовое захоронение римских легионеров нашли в этом европейском городе
На Западе раскрыли планы Берлина против Москвы: почему немцы хотят переписать прошлое
Неожиданный вред от семейной жизни нашли учёные: брак или здоровье?
Не тратьтесь на химию: как зубная паста спасает утюг от нагара
Торговая конфронтация США и Китая: что стоит за новой фазой конфликта
Уникальные свойства Солнца: вот почему оно отличается от других желтых карликов
Омега, магний, витамин D — волшебство или модный самообман
Рубленые, а не перекрученные: котлеты, которые удивят сочностью
Успейте сделать: самые стильные тренды педикюра, о которых вы не знали

Эти хитрости помогут сделать пасхальные куличи полезнее: 4 способа снизить калорийность

3:22
Еда

Нутрициолог рассказала, как можно сделать пасхальные куличи вкусными и полезными.

кулич
Фото: Freepik by pressahotkey is licensed under Рublic domain
кулич

Чтобы снизить калорийность, она советует:

  1. Вместо сахара можно взять заменители: эритрит, аллюлозу, стевию. Однако сахар в дрожжевом тесте нужен для активации дрожжей.
  2. Помните, что гречневая, овсяная, нутовая или миндальная мука добавят пользы десерту. Лучше выбрать одну из предложенных.
  3. Снизить жирность помогут йогурт, авокадо или банан вместо сливочного масла.
  4. Также в кулич можно добавить греческий йогурт, творог или протеин. Так десерт станет более сытным, пишет "СЭ".

Рецепт полезного творожного кулича:

Вам понадобятся:

  • мука цельнозерновая — 500 г;
  • сахар — 100 г;
  • сухие дрожжи — 1 ч. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • сливки жирностью 10% — 110 мл;
  • сода — 100 мл;
  • сливочное масло — 100 г;
  • творог жирностью от 5% — 150 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.;
  • изюм (или орехи, шоколадные капли по желанию) — 150 г;
  • ром (для замачивания изюма) — 50 г;
  • шоколад без сахара (для глазури) — 50 г;
  • разноцветная кондитерская посыпка — по вкусу.

Как готовить?

  1. С вечера замочите изюм и орехи в роме и оставьте при комнатной температуре. Слейте ром и обсушите изюм на полотенце.
  2. Мелко порубите орехи и шоколад ножом. В большую миску или чашу миксера добавите половину муки, сахар, ваниль, дрожжи и соль и перемешайте.
  3. Нагрейте сливки и воду до 36-38 °С. Добавьте в мучную смесь сливки, воду, яйца, сливочное масло и творог и перемешайте деревянной лопаткой или миксером с насадкой "крюк" на низкой скорости.
  4. Постепенно добавляйте оставшуюся муку, замесите мягкое тесто. Вымесите его руками или миксером до гладкого состояния за 10-15 минут.
  5. В конце добавьте наполнитель (изюм, цукаты, орехи, шоколадные капли).
  6. Смазать сливочным маслом нужно большую чистую миску, выложить в нее тесто и слегка смазать поверхность теста маслом, чтобы она не пересохла.
  7. Накройте тесто чистым влажным полотенцем или пищевой пленкой и оставьте подходить в теплом месте на 1-1,5 часа, пока оно не увеличится в два раза. Выложите тесто на припыленную мукой рабочую поверхность и слегка обмякните.
  8. Выложите тесто в подготовленные формы для выпечки, заполняя их наполовину, накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте подходить в теплом месте еще на 45-60 минут.
  9. Разогрейте духовку до 180 °С. Выпекать куличи нужно в разогретой духовке 30-50 минут в зависимости от их размера, до готовности.
  10. Выложите готовые куличи на решетку и остудите до комнатной температуры.

Украсьте готовые куличи.

Уточнения

Кули́ч (из ср.-греч. κουλλίκι(ον), от др.-греч. κόλλιξ — «хлеб круглой или овальной формы») — русское название пасхального хлеба

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Садоводство, цветоводство
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите Аудио 
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Еда и рецепты
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты Аудио 
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Авто
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут Аудио 
Популярное
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще

Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.

Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Последние материалы
На Западе раскрыли планы Берлина против Москвы: почему немцы хотят переписать прошлое
Неожиданный вред от семейной жизни нашли учёные: брак или здоровье?
Не тратьтесь на химию: как зубная паста спасает утюг от нагара
Торговая конфронтация США и Китая: что стоит за новой фазой конфликта
Уникальные свойства Солнца: вот почему оно отличается от других желтых карликов
Эти хитрости помогут сделать пасхальные куличи полезнее: 4 способа снизить калорийность
Омега, магний, витамин D — волшебство или модный самообман
Рубленые, а не перекрученные: котлеты, которые удивят сочностью
Успейте сделать: самые стильные тренды педикюра, о которых вы не знали
Новая угроза отпуску? Загадочное вещество нашли на российских пляжах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.