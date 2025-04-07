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Листья на грядке: хитрый способ сохранить влагу и победить сорняки

1:35
Садоводство

Весна в самом разгаре — дачники и садоводы уже спешат на участки. Середина сезона — время подготовки грядок и посева первых культур. Но прежде чем кидать семена в землю, важно задуматься о главном секрете удачного урожая.

грядка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
грядка

Этой зимой снега было мало, а значит, и влаги в почве накопилось недостаточно. Агроном и биолог Михаил Воробьёв в беседе с "Радио 1" объяснил, как справиться с этой проблемой без лишних хлопот.

Спасение — в простом приёме

"Самый простой способ — рассыпать на почву толстый слой опавших листьев. Они сохраняют влагу и защищают землю от пересыхания", — рассказал эксперт.

Кроме того, листья отлично препятствуют росту сорняков. Если начать сеять слишком рано, в прогретую землю быстро прорастут сорняки, и потом придётся либо перекапывать грядку заново, либо долго и утомительно их выдергивать. Плотная подушка из листьев не даст сорнякам шанса пробиться наружу.

Плюс ещё один неожиданный бонус

Опавшие листья привлекают дождевых червей — незаменимых помощников любого садовода.

"Продукты их жизнедеятельности превращаются в биогумус — одно из лучших натуральных удобрений", — отметил Воробьёв.

Когда придёт время посадки, листья нужно просто аккуратно убрать в компост. Под ними вас будет ждать влажная, рыхлая и чистая от сорняков грядка. Перекапывать землю не потребуется — достаточно будет слегка взрыхлить верхний слой.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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