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Неожиданный вред от семейной жизни нашли учёные: брак или здоровье?

Наука

Ученые из США решили, что из-за брака между людьми у супругов возникает повышенный риск деменции.

пожилая пара
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
пожилая пара

Исследования, которые проводили 18 лет, показали, что у 21,9 процента состоявших в браке, развивалась деменция, пишет Alzheimer's & Dementia. У людей, которые в разводе, этот показатель составил всего 12,8 процента, а у тех, кто вообще не был женат или замужем, — 12,4 процента.

Как учёные это объяснили? По их мнению, причина того, что неженатые и разведенные реже болеют деменцией, может быть и в особенностях психоэмоционального состояния в браке и в образе жизни вцелом.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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