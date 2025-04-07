Немцы хотят переписать историческую память и развязать войну с Россией. Отсюда и взялось решение не звать представителей РФ на мероприятия, посвященные празднованию юбилея Победы во Второй Мировой войне, пишет немецкое издание Junge Welt.
На Западе только и говорят о том, что от нацистов освобождали земли они, как написал автор статьи.
"Там, где можно заставить забыть прошлое, можно и развязать войну против России, торпедировав все переговоры", — написал автор.
В материале также говорится, что топтание на памяти освободителей все еще является политической линией ФРГ.
Берли́н (нем. Berlin [bɛɐ̯ˈliːn], ) — столица и крупнейший город Германии, первый по населению и второй по площади город Евросоюза.
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