На Западе раскрыли планы Берлина против Москвы: почему немцы хотят переписать прошлое

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Немцы хотят переписать историческую память и развязать войну с Россией. Отсюда и взялось решение не звать представителей РФ на мероприятия, посвященные празднованию юбилея Победы во Второй Мировой войне, пишет немецкое издание Junge Welt.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бундестаг

На Западе только и говорят о том, что от нацистов освобождали земли они, как написал автор статьи.

"Там, где можно заставить забыть прошлое, можно и развязать войну против России, торпедировав все переговоры", — написал автор.

В материале также говорится, что топтание на памяти освободителей все еще является политической линией ФРГ.

Уточнения

Берли́н (нем. Berlin [bɛɐ̯ˈliːn], ) — столица и крупнейший город Германии, первый по населению и второй по площади город Евросоюза.



