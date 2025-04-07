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Машина Папы Римского: этот Ford стоил дороже Porsche

2:14
Авто

Когда речь заходит об эксклюзивных автомобилях, обычно вспоминают редкие Ferrari или концепт-кары. Но бывают случаи, когда особенную ценность машине придаёт вовсе не марка или технические характеристики — а её история. Именно такой стала судьба обычного Ford Escort GL 1975 года, принадлежавшего Папе Иоанну Павлу II.

Форд Эскорт
Фото: commons.wikimedia.org by Sicnag, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Форд Эскорт

Машина, ставшая реликвией

Этот неброский светло-голубой седан в своё время был личным транспортом будущего понтифика — тогда ещё кардинала Кароля Войтылы. В 1996 году автомобиль продали с аукциона в Ватикане: бизнесмен из Иллинойса Джим Рич выложил за него 102 тысячи долларов. Он лично прилетел в Ватикан и получил ключи от самого Папы.

Спустя почти десятилетие машина снова ушла с молотка. В 2005 году на аукционе в Лас-Вегасе её приобрёл коллекционер и адвокат из Техаса, выложив целых 680 тысяч долларов. Новый владелец пообещал: автомобиль займёт почётное место в его музее.

Когда религия и автопром встречаются

Ford Escort — не единственный "папский" автомобиль, вызвавший ажиотаж. В том же 2005 году в Германии продали Volkswagen Golf, принадлежавший тогда ещё кардиналу Йозефу Ратцингеру — будущему Папе Бенедикту XVI. Его купило канадское онлайн-казино за 190 тысяч евро.

И это не конец истории. В 2018 году Escort Папы вновь появился на торгах, теперь уже под эгидой RM Sotheby's. Оценка варьировалась в пределах 300 тысяч долларов, но точная цена продажи так и осталась в секрете.

Почему это не просто авто

Этот Ford Escort — не коллекционная редкость, не суперкар и не техническое чудо. Но он стал частью истории, хранящей в себе образ одного из самых влиятельных духовных лидеров XX века. В этом и заключается его настоящая ценность.

Уточнения

Ford Motor Company, «Форд мотор компани» — американская автомобилестроительная компания.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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