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Новая угроза отпуску? Загадочное вещество нашли на российских пляжах

Туризм

На пляжи Анапы в минувшее выходные выбросило странное вещество белого цвета. Эксперты предполагают, что это может быть пальмовое масло.

Пляж в Анапе
Фото: web.archive.org by Анатолий Таранцов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Пляж в Анапе

Его можно найти на береговой линии Бугазской косы между станцией Благовещенской и посёлком.

"По предварительным данным, это пальмовое масло", — сообщили сотрудники Оперштаба.

Эксперты также должны установить, как субстанция попала на пляжи региона, пишет "СЭ".

Уточнения

Па́льмовое ма́сло — растительное масло, получаемое из мякоти плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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