Новая угроза отпуску? Загадочное вещество нашли на российских пляжах

На пляжи Анапы в минувшее выходные выбросило странное вещество белого цвета. Эксперты предполагают, что это может быть пальмовое масло.
Его можно найти на береговой линии Бугазской косы между станцией Благовещенской и посёлком.
"По предварительным данным, это пальмовое масло", — сообщили сотрудники Оперштаба.
Эксперты также должны установить, как субстанция попала на пляжи региона, пишет "СЭ".
Па́льмовое ма́сло — растительное масло, получаемое из мякоти плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis).
Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.