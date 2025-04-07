Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая угроза отпуску? Загадочное вещество нашли на российских пляжах
Представитель МВД предупреждает: мошенники меняют одну букву, чтобы обмануть туристов
Как готовят кофе те, у кого он всегда вкусный: минус три привычки
Как после 65 лет выглядеть на 35? Секрет от королевы фитнес-бикини
Когда москвичам ждать весну: тепло скоро вернётся в столицу
В Малайзии обнаружен смертоносный штамм бактерий: почему это угроза всему миру?
Простой план действий при укусе змеи, который может спасти жизнь
Ужас из лотка: почему кошачий запах не уходит — и что с этим делать
Макгрегор играет в шахматы: боец анонсировал важное обращение к ирландцам

Успейте сделать: самые стильные тренды педикюра, о которых вы не знали

2:16
Моя семья » Красота и стиль

Когда речь заходит о педикюре, мы все хотим, чтобы он не был банальным. Лето и весна — отличное время для того, чтобы поэкспериментировать с новыми идеями и сделать ногти на ногах не только аккуратными, но и стильными.

Педикюр
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Педикюр

Один из самых популярных трендов этого года — перламутровый эффект. Это не просто блеск, а нежное сияние, которое придаёт вашим ногтям изысканный и утончённый вид. Цвета в пастельных и нейтральных тонах делают этот педикюр идеальным для любого случая. Плюс, перламутровые оттенки подчёркивают естественную красоту ваших ногтей, не перегружая образ.

Двухцветный педикюр: немного смелости в дизайне

А что если на ногах будет сразу два цвета? Это не только смело, но и очень стильно! Для создания двухцветного педикюра не нужно выбирать контрастные цвета — лучше придерживаться пастельных оттенков или работать в пределах одной цветовой палитры. Этот вариант не только добавит оригинальности вашему образу, но и сделает педикюр ярким и современным.

Педикюр, который оживит ваши ноги

В этом году на пике популярности — минималистичные и элегантные дизайны. Никакой тяжёлой графики, лишь плавные линии и лёгкие акценты. Такие педикюры идеально подходят для тех, кто ценит элегантность в простоте. Всё, что вам нужно — это пару ярких акцентов, чтобы выделить ваши ногти на фоне классических и мягких оттенков.

Кроме того, минимализм в педикюре отлично сочетается с любым стилем одежды, добавляя вашему образу лёгкости и утончённости. Главное — не забывать, что каждый элемент дизайна должен быть гармоничен и продуман.

Как выбрать идеальный педикюр на лето

  • Перламутр — для элегантных и утончённых образов.
  • Двухцветный педикюр — добавляет креативности и свежести.
  • Минимализм — если вы предпочитаете простоту, но не хотите терять стиль.

Эти идеи помогут вам создать педикюр, который будет не только ярким, но и актуальным, подчеркивая вашу индивидуальность. Попробуйте и не бойтесь экспериментировать!

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Авто
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей Аудио 
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Еда и рецепты
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты Аудио 
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Новости спорта
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион Аудио 
Популярное
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще

Ёж в огороде — звучит мило, но ветеринары настойчиво советуют: не трогайте и гните подальше. Рассказываем, чем он может быть опасен.

Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Цветок, который не только живёт, но и спасает: держите его в спальне
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Роза не любит одиночество: вот с кем ей особенно хорошо в одном цветнике
Забыт, но не заменён: как делали тесто в СССР — и почему это лучше, чем современные рецепты
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Автомат выходит из строя на ровном месте — причина в привычке, которую повторяют тысячи водителей
Последние материалы
Заморозки и похолодания нарушили торговлю этой тёплой страны
Паспорт не выдали? Вот 5 распространенных причин, о которых вы не догадывались
Мужчина закрутил роман с надзирательницей тюрьмы и сбежал: разгорелся скандал
Гости ахнут от вашего торта: хитрость, которую скрывали от нас всё детство
Самый высотный автомобильный мост закончили строить
Начни весну с йоги! Вот как эта практика преобразит тело и жизнь
Белка дома — мило или безумно? Что нужно знать до покупки
Спасение от сальных корней: способ, который работает с первого раза
Кот атакует диван? Не спешите в груминг — сначала прочитайте это
Искали мигрантов, а задержали насильника: этого преступника искали 13 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.