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Пенсионеров России поддержат! Весной 2025 года стартовали новые льготы, о которых вы не знали

1:20
Экономика

В России планируют значительно снизить финансовую нагрузку на пожилых людей и улучшить их качество жизни.

Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону
Фото: flickr.com by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону

Этой весной вступают в силу масштабные меры поддержки, которые можно выделить по пунктам, передает "Царьград".

Во-первых, пенсионеры получат возможность бесплатно пользоваться всеми видами общественного транспорта, включая троллейбусы, трамваи, автобусы и метро. Платные пригородные поездки будут со скидкой 50%, а поездки к месту лечения будут бесплатными.

Во-вторых, изменения коснутся здравоохранения: расширится список бесплатных лекарств по рецептам из поликлиник, а препараты из утверждённого перечня будут продаваться со скидкой 50%. Также пенсионерам будет доступно бесплатное протезирование в государственных стоматологиях.

Третий пункт касается жилищно-коммунального хозяйства: все пенсионеры получат 50% скидку на услуги ЖКУ, а одинокие пенсионеры с доходом ниже прожиточного минимума смогут вовсе не платить по квитанциям. Для пожилых жителей сельской местности предусмотрена бесплатная газификация.

Для оформления новых льгот пенсионерам нужно обратиться в органы социальной защиты или воспользоваться услугами портала Госуслуг.

Уточнения

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан. Размер выплат или других привилегий зависит от вида льготы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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