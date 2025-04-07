Шокирующие причины, почему ваша кошка не радоваться поцелуям

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы привыкли целовать свою пушистую мурлыку, уверенные, что она рада таким проявлениям любви? Возможно, вы будете удивлены, но большинство кошек не воспринимает поцелуи как знак привязанности.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котенок в коробке

Часто целуете свою кошку: узнайте, что она на самом деле чувствует

Когда вы приближаете лицо к мордочке питомца, кошка воспринимает это как угрозу. Исследования показывают, что подобное поведение вызывает у животного стресс. Особенно это касается тех кошек, которые не привыкли к таким проявлениям близости. Мурлыка, обладая острым обонянием, может не любить запах изо рта человека, что тоже влияет на её реакцию. К тому же чмокающий звук, который мы воспринимаем как обычный, для кошки может быть весьма неприятным — у неё же превосходный слух.

Морда кошки для неё - это "зона контроля". Поэтому, если вы приближаете своё лицо, животное может почувствовать это как вторжение в личное пространство. Вряд ли такие действия будут восприниматься как забота или ласка.

Что делать, если кошка не против поцелуев

Не все кошки одинаково реагируют на поцелуи. Некоторые питомцы, особенно те, кто давно социализирован, могут спокойно воспринимать близость хозяина. Однако важно понимать, что такая реакция — это не знак счастья, а скорее терпимость. Ваш питомец, скорее всего, не видит в поцелуях проявление любви.

Как проявлять свою привязанность

Если вы хотите, чтобы кошка почувствовала себя комфортно, попробуйте не целовать её, а общаться по-другому. Посмотрите на питомца и медленно моргните. Это универсальный способ общения, который кошки воспринимают как знак доверия и положительных эмоций.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



