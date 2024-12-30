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Глобальное потепление отступит: как ученые планируют охладить Землю

1:43
Наука

Американские ученые из Технологического университета штата Джорджия предложили революционный способ борьбы с изменением климата, который способен ежегодно спасать сотни тысяч жизней. Издание Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) поделилось подробностями о солнечной геоинженерии — методе, предполагающем искусственное затемнение Солнца.

Солнце
Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солнце

Как работает солнечная геоинженерия

Основная идея заключается в распылении в стратосфере частиц, которые будут отражать часть солнечных лучей обратно в космос. Это поможет снизить нагрев планеты и уменьшить пагубное влияние высоких температур на здоровье людей. Такой подход позволяет решать проблему глобального потепления через перераспределение солнечной энергии.

Впечатляющий эффект: снижение смертности

Ученые использовали компьютерные модели и исторические данные, чтобы спрогнозировать последствия метода. Оказалось, что понижение температуры на 1°C с помощью солнечной геоинженерии может ежегодно спасать до 400 тысяч жизней. Это в 13 раз больше, чем число смертей, связанных с возможными побочными эффектами — загрязнением воздуха и истощением озонового слоя.

Преимущества и риски метода

Основную выгоду от технологии получат жители бедных стран, где жара несет наибольшие угрозы для здоровья. Однако в более прохладных регионах мира, особенно в развитых странах, могут проявиться и негативные последствия. Снижение температуры может усилить морозы, что, напротив, увеличит риски для жизни.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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