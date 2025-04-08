Пасхальный шок! ФАС будет защищать покупателей от ценовых манипуляций на яйца и другие продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предостерегла магазины от необоснованного повышения цен на куриные яйца и другие товары, которые пользуются спросом перед Пасхой.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. ФАС отметила, что в случае обнаружения недобросовестных действий будут предприняты меры реагирования. Среди продуктов с повышенным спросом перед Пасхой также упоминаются кондитерские изделия и сливочное масло.
Ведомство рекомендовало торговым сетям соблюдать антимонопольное законодательство и снижать цены для покупателей в случае уменьшения отпускных цен от поставщиков, добавив, что анализ цен на продовольственные товары осуществляется регулярно.
По данным Росстата, в конце 2024 года наблюдалось заметное снижение цен на куриные яйца — примерно на 11% по сравнению с декабрем предыдущего года. В марте 2025 года Российский птицеводческий союз обратился к Министерству сельского хозяйства, Министерству промышленности и торговли и ФАС с просьбой проанализировать снижение закупочных цен на птицеводческую продукцию на тендерах у торговых сетей.
Это обращение последовало после решения правительства о включении яиц в перечень социально значимых продуктов, производители которых не должны выплачивать ритейлерам бонусы, пишет РБК.
Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и подготовка к продаже.
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