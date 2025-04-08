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Садишься — и не хочется выходить: машины, в которых комфорт превращается в зависимость

2:59
Авто

Скорость и мощность уже не главное. Всё больше водителей выбирают автомобили по комфорту — и это неудивительно. Удобное кресло, тишина в салоне, продуманная эргономика — такие детали порой важнее лошадиных сил. Ниже — 10 автомобилей, где комфорт стал приоритетом.

Ford Explorer 2023
Фото: openverse by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ford Explorer 2023

Audi Q5

Немецкий кроссовер славится надёжностью и отличной управляемостью. Интерьер продуман до мелочей: эргономичное сиденье, сбалансированная подвеска и интуитивно понятная панель управления. Несмотря на размеры, машина удобна даже в городском трафике.

Mazda CX-5

Эталон комфорта среди японских кроссоверов. Отличается плавным ходом, тихим салоном, подогревом сидений и зеркал, а также антибликовой панелью. Надёжная подвеска и системы помощи водителю обеспечивают безопасность и спокойствие за рулём.

Lifan X70

Китайский кроссовер удивляет уровнем шумоизоляции — в конструкции 28 зон звукопоглощения. Кресла с боковой поддержкой и анатомической формой, эргономичный мультируль и логично расположенные элементы управления создают настоящий уют.

Peugeot 3008

Этот французский кроссовер берёт не только дизайном, но и ощущениями внутри. Высококачественные материалы отделки, отличная шумоизоляция и маневренность делают поездку особенно приятной.

Infiniti Q30

Хэтчбек, рожденный в тандеме Nissan и Mercedes-Benz. Шесть подушек безопасности, экономичный расход, гибкая подвеска — всё в этой модели нацелено на комфорт и уверенность.

Chevrolet Malibu

Городской седан с вытянутыми фарами и выразительным дизайном. Внутри — уют, качественные материалы, эргономичная посадка. Хорошо чувствует себя на асфальте, особенно в плотном потоке.

Renault Latitude

Седан бизнес-класса с массажными пневмоваликами в кресле. Просторный салон, отделка деревом и кожей, климат-контроль и система ароматизации — здесь всё для удовольствия.

Ford Explorer

Большой и вместительный, с местом на семь человек. Отличается высоким уровнем оснащения: Wi-Fi, мультимедиа, голосовое управление. И всё это — при отличной шумоизоляции и адаптации под российские условия.

Hyundai H1

Минивэн для путешествий. Вмещает восемь человек, сочетает в себе мощность и экономичность. Главное — простор, тишина и плавность хода даже при полной загрузке.

Lada Vesta

Приятный сюрприз от отечественного автопрома. Плавный ход, уверенное поведение на дороге и просторный салон. Хорошая управляемость и достойная комплектация за свою цену.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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