Легко, сытно, стройно: продукты, на которых держится лучший рацион мира

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Средиземноморская диета — одна из самых сбалансированных в мире. Она не требует жёстких ограничений, помогает поддерживать здоровье и, что особенно приятно, способствует снижению веса. Всё дело в её основе: цельные продукты, натуральные жиры, много клетчатки и минимум переработанных ингредиентов.

Фото: flickr.com by Avid Hills, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Завтрак

Особенно ценна она тем, что в ней нет чувства вины или стресса: только удовольствие и баланс. А ещё - продукты, которые сами по себе снижают аппетит и улучшают обмен веществ.

Вот пять фаворитов диетологов, которые действительно работают на стройность.

1. Чечевица — сытно и надолго

Чашка варёной чечевицы даёт 18 граммов белка и 16 — клетчатки. Такой дуэт стабилизирует уровень сахара в крови и надолго даёт чувство сытости. Исследования показывают: люди, регулярно употребляющие бобовые, чаще имеют более низкий ИМТ и меньший объём талии.

Лучшее решение — суп. Попробуйте его с шафраном, овощами или просто на воде: вкусно и насыщенно.

2. Греческий йогурт — лёгкость и пробиотики

В одной баночке — около 16 г белка и масса полезных бактерий. Йогурт не только помогает быстрее наедаться, но и улучшает работу кишечника, а значит — регулирует вес.

Добавьте ягоды, немного орехов или взбейте с творогом — получится идеальный перекус.

3. Нут — основа сытных блюд

Этот бобовый чемпион по сочетанию белка и клетчатки. Он стабилизирует аппетит, поддерживает микрофлору и легко вписывается в салаты, супы и пасты.

Поджарьте нут до хруста — и получите полезную альтернативу снекам.

4. Орехи — жирные, но полезные

Да, в них много жиров. Но именно их сочетание с белком и клетчаткой делает орехи идеальным перекусом. Исследования подтверждают: те, кто ест орехи, легче контролируют вес и реже поправляются.

Пара фисташек или горсть миндаля — идеальный вариант на ходу.

5. Листовая зелень — много объёма, мало калорий

Шпинат, капуста, мангольд насыщают без лишних калорий. В одной чашке шпината — всего 7 ккал и при этом клетчатка, витамин С, железо и фолаты. А особые соединения в составе даже улучшают чувствительность к инсулину.

Добавляйте зелень в тушёные блюда, салаты и рагу — эффект будет.

Уточнения

Чечеви́ца (лат. Lens) — род травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae), включающий несколько видов из Средиземноморья, Малой Азии, Закавказья и Средней Азии.



Бара́ний нут или туре́цкий горо́х, он же культу́рный нут и бара́ний горо́х (лат. Cicer arietinum) — травянистое растение семейства Бобовые (Fabaceae), зернобобовая культура.

