Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Губы станут как подушка: чего нельзя есть после увеличения
Кормите бродячих собак? Вас могут ждать неожиданные последствия
Проще некуда, но едет везде: за что буханку любят и в тайге, и в Токио
Почему уход после снятия макияжа важнее, чем вы думаете — откроем все секреты
Спорт станет лекарством: как выбрать направление для гиперобщительного ребёнка
Участок не радует — зато привлекает покупателей: секрет быстрой сделки
Платные дороги набирают ход: доходы Автодора выросли на 50%
Рекордный десерт: самое большое пасхальное яйцо Creme Egg поражает своими размерами
Девушка-дворник стала супермоделью благодаря российскому фотографу

Секрет безопасной разморозки мяса: как избежать опасных бактерий

1:21
Еда

Как правильно размораживать мясо? Это важный вопрос, поскольку неправильная процедура может привести к размножению бактерий и, как следствие, к инфекционным заболеваниям. Размораживание курицы при комнатной температуре или под горячей водой — это ошибка. Использование микроволновой печи также не рекомендуется.

Мясные стейки
Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясные стейки

Доктор Маттео Бассетти, специалист по инфекционным заболеваниям и популяризатор науки, поделился в своих соцсетях правильным способом разморозки продуктов. Его цель — предотвратить размножение бактерий и возможные проблемы со здоровьем, такие как гастроэнтерит или инфекция.

Важно понимать, что бактерии не погибают при заморозке, а переходят в состояние "спячки". Поэтому, чтобы избежать проблем, нужно соблюдать определённые правила, напоминает итальянское издание Dissapore.

Не рекомендуется размораживать продукты при комнатной температуре, особенно в летнее время, когда температура в помещении может быть выше оптимальной. Использование микроволновой печи также не лучший вариант.

Так как же правильно разморозить мясо? Всё просто: нужно переместить продукт из морозильной камеры в холодильник. Это позволит ему постепенно разморозиться, не создавая условий для размножения бактерий.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Самый любимый салат с крабовыми палочками — классика, которая не надоедает
Еда и рецепты
Самый любимый салат с крабовыми палочками — классика, которая не надоедает Аудио 
Какие цвета в одежде старят и как правильно выбрать оттенки, чтобы выглядеть моложе – читайте наш гид
Красота и стиль
Какие цвета в одежде старят и как правильно выбрать оттенки, чтобы выглядеть моложе – читайте наш гид Аудио 
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Здоровье
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Эти масла — твой секрет к вечной молодости: что стоит добавить в крем прямо сейчас
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Сколько времени собака помнит вас? Ответ, который может изменить ваше отношение к питомцу
Сколько времени собака помнит вас? Ответ, который может изменить ваше отношение к питомцу
Последние материалы
Худеют те, кто ест медленно: ещё 7 неожиданных способов убрать жир
Муха как закуска: невинное развлечение или скрытый риск для здоровья кошки
Аэрофлот запускает революцию: плоские тарифы сделают перелёты доступнее для дальневосточников
Самый дорогой ремонт не спасёт, если вы выбрали не тот пол
Секрет безопасной разморозки мяса: как избежать опасных бактерий
Три упражнения, которые спасут ваши колени, бедра и поясницу от боли
Пасхальный шок! ФАС будет защищать покупателей от ценовых манипуляций на яйца и другие продукты
В селении Ла-Bальм-де-Силлингий вырастают гигантские овощи благодаря уникальному микроклимату
Садишься — и не хочется выходить: машины, в которых комфорт превращается в зависимость
Страдаете от того, что волосы постоянно путаются? Эти советы помогут вам избавиться от проблемы навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.