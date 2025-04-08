Секрет безопасной разморозки мяса: как избежать опасных бактерий

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Как правильно размораживать мясо? Это важный вопрос, поскольку неправильная процедура может привести к размножению бактерий и, как следствие, к инфекционным заболеваниям. Размораживание курицы при комнатной температуре или под горячей водой — это ошибка. Использование микроволновой печи также не рекомендуется.

Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мясные стейки

Доктор Маттео Бассетти, специалист по инфекционным заболеваниям и популяризатор науки, поделился в своих соцсетях правильным способом разморозки продуктов. Его цель — предотвратить размножение бактерий и возможные проблемы со здоровьем, такие как гастроэнтерит или инфекция.

Важно понимать, что бактерии не погибают при заморозке, а переходят в состояние "спячки". Поэтому, чтобы избежать проблем, нужно соблюдать определённые правила, напоминает итальянское издание Dissapore.

Не рекомендуется размораживать продукты при комнатной температуре, особенно в летнее время, когда температура в помещении может быть выше оптимальной. Использование микроволновой печи также не лучший вариант.

Так как же правильно разморозить мясо? Всё просто: нужно переместить продукт из морозильной камеры в холодильник. Это позволит ему постепенно разморозиться, не создавая условий для размножения бактерий.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).



