В селении Ла-Bальм-де-Силлингий вырастают гигантские овощи благодаря уникальному микроклимату

3:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

В сердце французских Альп находится территория, где законы природы, казалось бы, приостановлены. Капусты весом, как семилетний ребенок, моркови высотой с жирафа и лук, словно из сказки о Джеки и бобовом стебле — это не сказка, а реальность уникального ботанического феномена, который превращает обычные овощи в настоящие гиганты, нарушая все ожидания традиционных фермеров.

Фото: Own work by Malte, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Цветная капуста

Ла-Bальм-де-Силлингий, коммуна в Верхней Савойе, расположенная в нескольких километрах от Анси, стала ареной этой удивительной сельскохозяйственной аномалии. Здесь овощи достигают невероятных размеров: капусты весом до 23 кг, моркови длиной до 5 метров и огромные кабачки. Этот уникальный феномен в Европе привлекает ботаников и любителей природы в этот уголок Альп, где природа демонстрирует свою креативность в самых впечатляющих формах.

Микроклимат, нарушающий ботанические законы

Секрет этих необычных овощей заключается в особом микроклимате, который охватывает территорию Ла-Bальм-де-Силлингий. Ученые объясняют этот феномен уникальным взаимодействием альпийского воздуха, спускающегося с окружающих гор, и исключительно мощных тектонических потоков в этом районе. Эта комбинация создает среду, в которой растения более эффективно усваивают питательные вещества из почвы.

Анализ почвы показывает, что подземные магнитные потоки стимулируют рост растений, что похоже на то, что наблюдается в некоторых бореальных экосистемах, где экстремальные условия приводят к удивительным адаптациям. Среднегодовая температура, немного выше, чем в соседних общинах, в сочетании с идеально регулируемой влажностью, обеспечивает оптимальный вегетационный период для растений.

Фермеры, живущие здесь, на протяжении поколений научились использовать эти уникальные характеристики, разрабатывая специфические агрономические техники, которые максимизируют потенциал этого исключительного терруара. Это результат не интенсивного земледелия, а древнего ремесла, позволяющего достигать поразительных результатов.

Осенний рынок ботанических аномалий

Каждую осень Ла-Bальм-де-Силлингий проводит событие, ставшее знаковым: Рынок гигантских овощей. Эта сельскохозяйственная ярмарка превращает площадь деревни в выставку ботанических курьезов, на которой местные производители с гордостью представляют свои необычные овощи. Посетители могут полюбоваться рядами овощей с сюрреалистическими пропорциями, участвовать в конкурсах на вес и пробовать оригинальные кулинарные изделия.

Мероприятие, обычно проходящее в конце сентября, привлекает зрителей со всей округи и даже за пределами страны. Фотографы и любители ботаники спешат задокументировать эти природные чудеса, в то время как исследователи изучают этот феномен, чтобы лучше понять механизмы исключительного роста.

Кроме зрелищного аспекта, этот рынок также является праздником местных сельскохозяйственных традиций и витриной для производителей, которые продолжают сохранять это уникальное растительное наследие. Самые впечатляющие экземпляры даже выставлены в постоянной галерее в самом центре деревни, служа безмолвными свидетельствами уникальности этого терруара.