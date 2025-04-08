Заводчик или перекуп? Простая памятка для тех, кто выбирает щенка впервые

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Купить щенка мечты и не нарваться на мошенников — задача не из простых. Даже опытные собаководы попадались на уловки перекупщиков, выдающих метисов за породистых малышей. Как выбрать щенка и не пожалеть — делимся проверенными советами.

Фото: unsplash.com/ by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Документы — первый фильтр

Настоящий заводчик предоставит вам метрику щенка с печатью клуба или питомника, а у малыша будет клеймо. Это не просто формальность — без этих документов путь на выставки и в разведение закрыт.

Хочу для души, а не для шоу

Бывает, что щенки чистокровные, но без документов — например, из-за небольших племенных дефектов. Таких собак можно брать, но только не на нейтральной территории. Приезжайте домой к заводчику, посмотрите мать щенка, условия содержания, документы на других собак из помёта.

Опасайтесь перекупщиков

Если у продавца в клетках десяток разных пород — скорее всего, перед вами перекупщик, а не заводчик. Особенно если он торгует круглый год и не может показать ни мать, ни документы.

Где искать надёжных продавцов

В кинологических клубах — звоните руководителю секции нужной породы.

На форумах и сайтах породных питомников.

В частных питомниках с отзывами и открытой информацией.

И да, объявления на авито — не зло. Многие честные заводчики тоже размещают их, но с полным пакетом документов.

Цена тоже говорит многое

Щенок йорка с метрикой стоит 30 тыс.? За 5 тыс. вы получите максимум симпатичного метиса. А может — и больного. Тогда "выгодная покупка" обернётся дорогим лечением или разочарованием.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

