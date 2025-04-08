Заводчик или перекуп? Простая памятка для тех, кто выбирает щенка впервые

Купить щенка мечты и не нарваться на мошенников — задача не из простых. Даже опытные собаководы попадались на уловки перекупщиков, выдающих метисов за породистых малышей. Как выбрать щенка и не пожалеть — делимся проверенными советами.
Настоящий заводчик предоставит вам метрику щенка с печатью клуба или питомника, а у малыша будет клеймо. Это не просто формальность — без этих документов путь на выставки и в разведение закрыт.
Бывает, что щенки чистокровные, но без документов — например, из-за небольших племенных дефектов. Таких собак можно брать, но только не на нейтральной территории. Приезжайте домой к заводчику, посмотрите мать щенка, условия содержания, документы на других собак из помёта.
Если у продавца в клетках десяток разных пород — скорее всего, перед вами перекупщик, а не заводчик. Особенно если он торгует круглый год и не может показать ни мать, ни документы.
И да, объявления на авито — не зло. Многие честные заводчики тоже размещают их, но с полным пакетом документов.
Щенок йорка с метрикой стоит 30 тыс.? За 5 тыс. вы получите максимум симпатичного метиса. А может — и больного. Тогда "выгодная покупка" обернётся дорогим лечением или разочарованием.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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