Самый дорогой ремонт не спасёт, если вы выбрали не тот пол

2:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется, вы сделали всё по правилам: выбрали стильную мебель, не перегрузили пространство и даже добавили зеркало, чтобы "раздвинуть" стены. Но комната по-прежнему кажется узкой и неуютной. Виновник, о котором мало кто думает, — пол.

Фото: freepik.com by wuttichai1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интерьер с деревянными панелями

Некоторые покрытия и узоры буквально "съедают" пространство, превращая гостиную в тесную коробку, даже если она по плану — просторная. Особенно коварны большие плитки с ярко выраженными швами: глаз автоматически фокусируется на сетке, и комната визуально сжимается.

Еще один невидимый враг — блестящий ламинат с текстурой под дерево. Он создает блики и "перепады света", делая потолок ниже, чем есть на самом деле.

Решение — в текстуре и цвете. Матовые покрытия пастельных оттенков не "кричат" и не дробят пространство. Кварц-винил, микроцемент или мелкоформатная плитка без контрастных швов создают ощущение цельности.

Уложите материал по диагонали или вдоль длинной стены — и вы удивитесь, насколько комната "вытянется". А если продолжить пол на нижнюю часть стены (например, сделать высокий плинтус из того же материала) — границы просто исчезнут.

Цвет важен не меньше. Темные полы хороши в просторных интерьерах, но в маленьких комнатах они могут создать эффект "дна". Оптимальны — спокойные, "пыльные" оттенки: серый, бежевый, оливковый.

Если хочется акцентов — оставьте их для декора. Ковер с узором, ваза необычной формы, картина — всё это оживит интерьер без вреда для пропорций.

Освещение — тоже инструмент. Бра и светильники, направленные вдоль стен, визуально расширяют пространство. А вот одиночная люстра в центре "съест" высоту.

Даже мебель имеет значение: тяжелые предметы, особенно если они контрастируют с полом, визуально утяжеляют низ. Модели на тонких ножках и в цвет пола — наоборот, "приподнимают" интерьер.

И не забывайте о масштабе. Огромная плитка в небольшой комнате будет казаться чужеродной. Всегда тестируйте образец перед покупкой — положите на пол, отойдите и посмотрите, как он выглядит под разным светом.

Если сомневаетесь — берите нейтральное покрытие с мягкой текстурой. Оно не перетянет внимание на себя, а значит, будет работать на ваш интерьер, а не против него.

Потолки нельзя поднять руками. Но вы можете зрительно вытянуть стены, сделать комнату легче и больше — просто положив правильный пол.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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