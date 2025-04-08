Овца с мордой бульдога и телом бодибилдера: кто такие белтексы и зачем их вывели

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда фермер с овчаркой завел эксперимент по селекции, он и не думал, что в результате появится такая порода, как белтекс. Но всё по порядку.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Dejardin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овца породы Белтекс

С чего началась история белтексов?

Изначально всё начиналось с голландских овец Тексель, славящихся своей мощной мускулатурой. Но для фермеров этого было недостаточно, и они решили улучшить породу. И вот, с помощью селекции, появилось нечто новое. Бельгийские учёные добавили мутацию, а потом британцы скрестили этих овец с мясной породой суффолк. Получился совершенно новый тип: идеальные мясные овцы, но с весьма эксцентричной внешностью!

Каковы они, белтексы

Белтексы — овцы средних размеров, ростом 50-60 см и весом до 90 кг. Внешне они похожи на обычных мясных барашков, но стоит заглянуть внутрь, как сразу становится ясно: это не просто овца. Белтексы имеют тонкий костяк, что позволяет их телу быть максимально мясистым, почти без жира. Это делает их весьма эффективными для мясного производства — с них можно получить больше мяса на килограмм живого веса.

Кроме того, белтексы могут похвастаться хорошим качеством шерсти, из которой можно вязать носки и другие полезные вещи.

Почему белтексов не так много

Невзирая на все плюсы, белтексы не стали массово популярными. Причины просты:

Сложности в разведении : родить здоровых ягнят для овцематок бывает сложно — они приносят по 2-3 детёныша, что затрудняет уход.

: родить здоровых ягнят для овцематок бывает сложно — они приносят по 2-3 детёныша, что затрудняет уход. Заболевания : белтексы более подвержены различным болезням, так как тратят много энергии на набор массы, а не на иммунитет.

: белтексы более подвержены различным болезням, так как тратят много энергии на набор массы, а не на иммунитет. Проблемы с диетой: из-за тонкого костяка белтексы нуждаются в сбалансированном питании, а просто щипать травку им не подойдёт.

Как ни странно, фермеры решают проблему, скрещивая белтексов с другими породами, чтобы улучшить мясные качества приплода и избежать трудностей, связанных с разведением этой породы.

Заключение

Белтексы — это, без сомнения, уникальная порода, которая привнесла в сельское хозяйство интересное сочетание мощности и сложности. Их эксцентричная внешность и полезные характеристики делают их ценными для фермеров, но вот проблем в разведении и кормлении — не меньше.

Уточнения

Дома́шняя овца́ (лат. Ovis aries) — парнокопытное млекопитающее из рода баранов, семейства полорогих.

