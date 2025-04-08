Снежный лютоволк возвращается! Три щенка, которые изменят представление о дикой природе

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из компании Colossal начали проект по восстановлению вымершего вида лютоволков, имея в распоряжении список его генов.

Фото: commons.wikimedia.org by Johanaliceth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Щенок

Они выделили клетки из крови серых волков и вырастили их в чашках Петри, после чего занялись редактированием ДНК.

Десять лет назад ученые изменили один ген у биглей для увеличения их мускулатуры, с тех пор освоили редактирование нескольких генов одновременно. Для создания лютоволка команда Colossal решила отредактировать 20 генов, внедрив мутации, характерные для этого вида, в 15 генов. Пять других мутаций не были внедрены, поскольку они вызывают глухоту и слепоту.

Команда использовала мутации из генов собак и серых волков, которые не приводят к заболеваниям, и внедрила их в клетки серых волков. Затем отредактированную ДНК перенесли в пустую яйцеклетку собаки, создав несколько яйцеклеток, которые имплантировали суррогатным матерям. Большинство эмбрионов не развились, но четверо детенышей родились. Один из них умер через 10 дней от разрыва кишечника, но вскрытие показало, что это не было связано с мутациями.

Главный специалист по животным в Colossal Мэтт Джеймс следил за беременностью волчиц и был в восторге, когда увидел белую шерсть одного из щенков. Эти щенки Ромул и Рем названы в честь мифических героев, и третий щенок Кхалиси назван в честь героини "Игры престолов".

Доктор Джеймс сообщил, что волки примерно на 20% крупнее серых волков. У них белая густая шерсть, пышные хвосты и грива на шее. Ученые наблюдают за их ростом и любыми изменениями.

Генетик Адам Бойко высказал мнение, что здорово создавать функциональные версии вымерших видов, но Ромул, Рем и Кхалиси не являются по-настоящему воскрешенными лютоволками, поскольку они не живут в стаях, где могли бы перенять их поведение, пишет nytimes.

Уточнения

Мута́ция (лат. mutatio «изменение») — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома.

