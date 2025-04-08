Три упражнения, которые спасут ваши колени, бедра и поясницу от боли

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Боль в колене или спине может быть вызвана напряжением отводящих мышц бедра. Эти мышцы отвечают за движение ног в стороны и стабилизацию таза во время ходьбы. Когда они напряжены, это может привести к скованности в бедрах, боли в пояснице или давлению в коленях. Напряженные приводящие мышцы могут ограничивать движения и создавать дискомфорт.

Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мужчина сидит в позе бабочки

Растяжка способствует расслаблению этих мышц, улучшает подвижность бедер и помогает предотвратить травмы. Регулярная растяжка также может способствовать улучшению общего самочувствия и восстановлению мышц.

По словам известного тренера Коллинза Эзеха, которого цитирует The Issue, напряженные отводящие мышцы бедра часто становятся причиной скованности, плохой осанки и боли в пояснице или коленях. Длительное сидение или интенсивные физические нагрузки могут усилить напряжение в этих мышцах. Растяжка отводящих мышц бедра помогает восстановить их подвижность и предотвратить травмы, обеспечивая плавное движение нижней части тела.

Растяжка "четверки" в положении стоя

Это упражнение эффективно растягивает приводящие мышцы бедра и ягодичные мышцы. Для его выполнения:

Встаньте, расставив ноги на ширину бедер. Поднимите правую ногу и поместите её над левым коленом, образуя форму цифры 4. Слегка согните левое колено и опустите таз вниз, будто садитесь на стул. Держите спину прямо и напрягите пресс для устойчивости. Удерживайте положение в течение 20-30 секунд, затем повторите с другой стороны.

Упражнение "Бабочка"

Это упражнение растягивает область бедер, внутреннюю поверхность бедер и ягодицы. Для выполнения:

Сядьте на пол, ноги вместе, колени согнуты в стороны. Сведите подошвы ног вместе так, чтобы они касались друг друга. Обхватите ступни руками и подтяните пятки к телу. Прижмите колени к полу, стараясь раскрыть бедра. Напрягите позвоночник и наклоните туловище вперед без выгибания спины. Удерживайте позу в течение 20-30 секунд, глубоко дыша и расслабляясь.

Боковой выпад

Это упражнение растягивает приводящие мышцы бедра, ягодицы и бедра. Для выполнения:

Поставьте ноги немного шире плеч. Сделайте шаг в сторону правой ногой и согните правое колено, левая нога прямая. Отведите таз назад и перенесите вес на правую ногу. Держите грудь раскрытой, а позвоночник прямым. Вернитесь в исходное положение и повторите в другую сторону. Выполните 10-12 повторений для каждой стороны.

Уточнения

Растя́жка — род физических упражнений, направленных на увеличение гибкости человеческого тела.

