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Как сокращения в переписке меняют реакцию собеседников

1:53
Наука

Привычка использовать сокращения в электронной переписке может негативно сказываться на восприятии сообщений. Вместо полноценных фраз, таких как how are you?, thank you или I don't know, все чаще встречаются их укороченные версии: hru?, thnx, idk. В русском языке аналогичная тенденция проявляется в виде слов вроде "спс" вместо "спасибо" или "плз" вместо "пожалуйста".

Сидячая работа
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сидячая работа

Американские и канадские исследователи из Стэнфордского университета и Университета Торонто провели серию экспериментов, чтобы понять, как это влияет на межличностное общение.

Оказалось, что сообщения с сокращениями создают впечатление меньшей искренности, снижая шансы получить ответ. Это связано с тем, что использование аббревиатур воспринимается как меньшие усилия со стороны отправителя.

В рамках исследования проанализированы данные более пяти тысяч участников. Эксперименты показали, что на сообщения с полными словами реагировали охотнее, а ответы на них были развернутее. Даже среди молодых людей, которые чаще используют сокращения, отрицательный эффект оставался заметным.

Исследователи подчеркивают, что эффект от сокращений важен в ситуациях, где необходимо произвести хорошее впечатление, например, при начале новых отношений или деловой переписке. Тем не менее, к выводам предложено относиться с осторожностью, поскольку исследование сосредоточилось на англоязычной аудитории и краткой переписке.

Некоторые эксперты поставили под сомнение универсальность выводов, отметив, что в реальной жизни на восприятие сообщений влияет множество факторов, включая степень знакомства, обстоятельства общения и культурный контекст.

Уточнения

Перепи́ска — общение посредством писем.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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