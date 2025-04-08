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Въевшаяся плесень на сайдинге сдастся: нужны лишь шланг, щётка и это средство с вашей кухни

1:40
Недвижимость

Когда на улице становится тепло, хочется проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься садом или мелким ремонтом, но один важный момент часто упускается — состояние внешнего сайдинга дома.

Плесень
Фото: Wikimedia Commons by NordhornerII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плесень

Заметили на нем коричневые, черные или зеленые пятна? Это не просто грязь, а признаки скопления плесени. Они портят внешний вид и могут со временем повредить материал, если не принять меры. И нет, вам не обязательно покупать дорогую мойку высокого давления. Всё, что нужно, — это простое средство для мытья посуды и щетка с мягкой щетиной. 

Конечно, мойка под давлением — популярный способ, особенно для стойких загрязнений. Но она может оказаться чересчур агрессивной для некоторых видов сайдинга. При неправильном использовании вы рискуете получить трещины, сколы и даже более серьёзные повреждения. Поэтому лучше вооружиться ведром, щедро плеснуть туда проверенное средство вроде Dawn Dish Soap Ultra, размешать, добавить воды — и вперёд, спасать фасад.

Сначала тщательно намочите сайдинг с помощью садового шланга — но не направляйте струю вверх! Так можно загнать воду под материал, что приведет к гниению. Всегда держите струю под наклоном вниз. Потом — в бой: обмакните щетку в мыльный раствор и начните скрабить.

А чтобы вся эта красота не сошла на нет, важно подумать о профилактике. Даже если сайдинг сияет чистотой, не забывайте о ежегодной или двухгодичной чистке, особенно если вы живете во влажном климате.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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