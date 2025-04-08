Въевшаяся плесень на сайдинге сдастся: нужны лишь шланг, щётка и это средство с вашей кухни

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда на улице становится тепло, хочется проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься садом или мелким ремонтом, но один важный момент часто упускается — состояние внешнего сайдинга дома.

Фото: Wikimedia Commons by NordhornerII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плесень

Заметили на нем коричневые, черные или зеленые пятна? Это не просто грязь, а признаки скопления плесени. Они портят внешний вид и могут со временем повредить материал, если не принять меры. И нет, вам не обязательно покупать дорогую мойку высокого давления. Всё, что нужно, — это простое средство для мытья посуды и щетка с мягкой щетиной.

Конечно, мойка под давлением — популярный способ, особенно для стойких загрязнений. Но она может оказаться чересчур агрессивной для некоторых видов сайдинга. При неправильном использовании вы рискуете получить трещины, сколы и даже более серьёзные повреждения. Поэтому лучше вооружиться ведром, щедро плеснуть туда проверенное средство вроде Dawn Dish Soap Ultra, размешать, добавить воды — и вперёд, спасать фасад.

Сначала тщательно намочите сайдинг с помощью садового шланга — но не направляйте струю вверх! Так можно загнать воду под материал, что приведет к гниению. Всегда держите струю под наклоном вниз. Потом — в бой: обмакните щетку в мыльный раствор и начните скрабить.

А чтобы вся эта красота не сошла на нет, важно подумать о профилактике. Даже если сайдинг сияет чистотой, не забывайте о ежегодной или двухгодичной чистке, особенно если вы живете во влажном климате.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



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