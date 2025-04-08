Трюк с пергаментом, который делает овощи сочными и ароматными

Овощи на сковороде разваливаются, становятся сухими или теряют вкус? Есть кулинарный приём, о котором знают только настоящие профи — и вам он точно пригодится. Шеф-повар Виктор Шайдецкий поделился трюком, который превратит обычное тушение в настоящий гастрономический лайфхак.
Это не крышка, не фольга и не пакет. Картуш — это кружок из пергамента с отверстием в центре, который накрывает блюдо при варке, тушении или запекании.
Выглядит просто, но работает как магия:
удерживает соки и аромат внутри,
влага не испаряется,
лишний пар спокойно уходит,
никакого конденсата и "размокшей каши”.
Возьмите пергамент
Сложите его как снежинку — вчетверо
Обрежьте полукруг по радиусу и срежьте угол
Разверните — готов бумажный круг с отверстием
Шайдецкий применяет картуш при приготовлении рататуя, овощей, гарниров, каш и томлёных блюд. Подобная бумажная "шапка" создаёт правильную среду: внутри остаётся аромат, снаружи ничего не кипит и не вытекает.
Перга́мент — материал для письма из недублёной сыромятной кожи животных (до изобретения бумаги). Также древние рукописи на таком материале.
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