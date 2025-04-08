Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Погода скачет — самочувствие падает? Вот как пережить бурю в теле и за окном
Грядка без скандалов: кто помогает свёкле расти, а кто мешает
Необычно вкусно и по-домашнему: тушёная колбаса с овощами
Белый ковёр и страх пятен: избавляемся от главного табу в интерьере
Как продать машину и не потерять номер: схема, которую знают только свои
Цитронелла: идеальное растение для террасы, которое отпугивает комаров
Секрет идеального вечера: попкорн с белым шоколадом, который готовится за минуты
Как гранулы спасут озеро Балатон от нашествия комаров: неожиданные выводы учёных
Санаторный доход Пермского края составил 582 млн рублей за два месяца — как это удалось

Трюк с пергаментом, который делает овощи сочными и ароматными

1:14
Еда

Овощи на сковороде разваливаются, становятся сухими или теряют вкус? Есть кулинарный приём, о котором знают только настоящие профи — и вам он точно пригодится. Шеф-повар Виктор Шайдецкий поделился трюком, который превратит обычное тушение в настоящий гастрономический лайфхак.

Запеченные овощи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеченные овощи

Главный герой — картуш

Это не крышка, не фольга и не пакет. Картуш — это кружок из пергамента с отверстием в центре, который накрывает блюдо при варке, тушении или запекании.

Выглядит просто, но работает как магия:

  • удерживает соки и аромат внутри,

  • влага не испаряется,

  • лишний пар спокойно уходит,

  • никакого конденсата и "размокшей каши”.

Как сделать картуш

  1. Возьмите пергамент

  2. Сложите его как снежинку — вчетверо

  3. Обрежьте полукруг по радиусу и срежьте угол

  4. Разверните — готов бумажный круг с отверстием

Для чего использовать

Шайдецкий применяет картуш при приготовлении рататуя, овощей, гарниров, каш и томлёных блюд. Подобная бумажная "шапка" создаёт правильную среду: внутри остаётся аромат, снаружи ничего не кипит и не вытекает.

Уточнения

Перга́мент — материал для письма из недублёной сыромятной кожи животных (до изобретения бумаги). Также древние рукописи на таком материале.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Здоровье
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее Аудио 
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Наука и техника
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
Авто
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Слизни боятся этой шершавой ловушки — урожай под защитой
Слизни боятся этой шершавой ловушки — урожай под защитой
Последние материалы
Погода скачет — самочувствие падает? Вот как пережить бурю в теле и за окном
Необычно вкусно и по-домашнему: тушёная колбаса с овощами
Белый ковёр и страх пятен: избавляемся от главного табу в интерьере
Грядка без скандалов: кто помогает свёкле расти, а кто мешает
Цитронелла: идеальное растение для террасы, которое отпугивает комаров
Как продать машину и не потерять номер: схема, которую знают только свои
Секрет идеального вечера: попкорн с белым шоколадом, который готовится за минуты
Как гранулы спасут озеро Балатон от нашествия комаров: неожиданные выводы учёных
Санаторный доход Пермского края составил 582 млн рублей за два месяца — как это удалось
Сергей Лазарев вышел из себя из-за российской авиакомпании: вы просто дно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.