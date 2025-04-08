Трюк с пергаментом, который делает овощи сочными и ароматными

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощи на сковороде разваливаются, становятся сухими или теряют вкус? Есть кулинарный приём, о котором знают только настоящие профи — и вам он точно пригодится. Шеф-повар Виктор Шайдецкий поделился трюком, который превратит обычное тушение в настоящий гастрономический лайфхак.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеченные овощи

Главный герой — картуш

Это не крышка, не фольга и не пакет. Картуш — это кружок из пергамента с отверстием в центре, который накрывает блюдо при варке, тушении или запекании.

Выглядит просто, но работает как магия:

удерживает соки и аромат внутри,

влага не испаряется,

лишний пар спокойно уходит,

никакого конденсата и "размокшей каши”.

Как сделать картуш

Возьмите пергамент Сложите его как снежинку — вчетверо Обрежьте полукруг по радиусу и срежьте угол Разверните — готов бумажный круг с отверстием

Для чего использовать

Шайдецкий применяет картуш при приготовлении рататуя, овощей, гарниров, каш и томлёных блюд. Подобная бумажная "шапка" создаёт правильную среду: внутри остаётся аромат, снаружи ничего не кипит и не вытекает.

Уточнения

Перга́мент — материал для письма из недублёной сыромятной кожи животных (до изобретения бумаги). Также древние рукописи на таком материале.



