Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цитронелла: идеальное растение для террасы, которое отпугивает комаров
Как продать машину и не потерять номер: схема, которую знают только свои
Секрет идеального вечера: попкорн с белым шоколадом, который готовится за минуты
Как гранулы спасут озеро Балатон от нашествия комаров: неожиданные выводы учёных
Санаторный доход Пермского края составил 582 млн рублей за два месяца — как это удалось
12 млн причин посетить штат Теннесси: открываем тайны удивительных мест с южным очарованием
Сергей Лазарев вышел из себя из-за российской авиакомпании: вы просто дно
Правильное нанесение масок: когда и как использовать, чтобы получить максимальный эффект
Готовим пирожки, как у бабушки: с капустой и яйцом

Домашний уход за голубикой: как добиться богатого урожая

Садоводство » Советы

Голубика — это популярный ягодный кустарник, который отлично подходит для садов. Она хорошо адаптируется к нашим климатическим условиям и не требует особого ухода, однако для получения сладких и сочных плодов нужно обеспечить правильное питание растений. 

Голубика
Фото: flickr.com by fredandcharlie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Голубика

Удобрение голубики: секреты успеха

Для того чтобы ваши кусты голубики щедро плодоносили, необходимо регулярно их подкармливать. Первые удобрения лучше всего вносить ранней весной, это непосредственно влияет на формирование плодов. В апреле стоит поливать голубичные кусты специальным раствором, который поддержит их здоровье и продуктивность.

Голубика предпочитает расти в кислой почве с уровнем pH 3,8-4,8. Если ваша почва является слишком щелочной, ее нужно корректировать. Для достижения нужного уровня кислотности отлично подходят сфагновый мох и опилки хвойных деревьев. Почва для выращивания голубики должна быть богатой на гумус и иметь среднюю водопроницаемость. 

Также важна регулярная поливка: голубика требует много влаги. Использование сфагна или опилок помогает сохранять высокую влажность в подстилке. Рекомендуется один раз в месяц обогащать субстрат для голубики, добавляя ведро сфагнового мха и смешивая его с почвой вокруг кустов. Это действие значительно улучшит доступ растений к необходимым питательным веществам.

Правильный полив: используйте дождевую воду

Для полива лучше всего использовать дождевую воду. Ее кислая реакция благоприятно сказывается на состоянии кустов. Не забывайте, что голубика особенно чувствительна к уровню pH почвы, поэтому важно следить за его значениями.

Как оксилировать почву при необходимости?

Если почва в районе кустов слишком щелочная, ее можно оксилировать с помощью домашних средств. Хорошо подойдет яблочный уксус: достаточно смешать полстакана уксуса с 4 литрами воды и полить готовым раствором кусты. Повторяйте эту процедуру раз в неделю, пока уровень pH не достигнет значения около 5. Это поможет голубике лучше расти и даст более богатый урожай.

С правильным уходом и использованием соответствующих удобрений, ваши кусты голубики будут не только здоровыми, но и плодовитыми. В результате вы сможете наслаждаться сочными ягодами, собирая полные корзины летом. Не забывайте о регулярном удобрении и поливе — и ваша голубика обязательно отблагодарит вас своим богатым урожаем!

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые. Типовой вид этого рода. Является ближайшей родственницей брусники и черники.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Не подпустит чужого: лучшие породы собак для охраны территории
Домашние животные
Не подпустит чужого: лучшие породы собак для охраны территории Аудио 
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
Авто
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом Аудио 
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Новости спорта
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Слизни боятся этой шершавой ловушки — урожай под защитой
Слизни боятся этой шершавой ловушки — урожай под защитой
Последние материалы
Готовим пирожки, как у бабушки: с капустой и яйцом
5 древних бьюти-секретов, которые работают лучше модной косметики
Хрупкость вон — еда, которая держит скелет крепче, чем кофе держит бодрость
Трюк с пергаментом, который делает овощи сочными и ароматными
Въевшаяся плесень на сайдинге сдастся: нужны лишь шланг, щётка и это средство с вашей кухни
320 тысяч за смену и вахта: как устроен рынок труда для геологов
Остановил инспектор — включать ли аварийку? Ответ, которого никто не ожидал
Стилизация вещей: этот модный приём сэкономит вам кучу денег на одежде
Вы никогда не увидите это в обычных бутиках Милана! Три уникальные детали нового Louis Vuitton!
Обновление WinRAR: почему вам срочно нужна версия 7.11 — спасите свой ПК
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.