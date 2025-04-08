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Хрупкость вон — еда, которая держит скелет крепче, чем кофе держит бодрость

2:21
Здоровье

Хотите сохранить кости крепкими, а суставы подвижными как можно дольше? Начните с тарелки. Правильные продукты помогают не хуже добавок — особенно для женщин старше 40 лет, когда здоровье костной системы выходит на первый план. Вот 5 вкусных помощников, которые стоит включить в ежедневное меню.

Орехи
Фото: pxhere.com by piviso.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Орехи

1. Тёмно-зелёные овощи — не только клетчатка

Пекинская капуста, бок чой, кольраби и другая листовая зелень — отличный растительный источник кальция. Одна чашка варёных овощей даёт около 200 мг этого минерала — это 20% от дневной нормы. Вдобавок они богаты витамином K, который снижает риск остеопороза. Просто добавьте их к гарниру — и ваши кости скажут спасибо.

2. Цитрусовые утром — заряд для костей и вкусовых рецепторов

Половинка грейпфрута или апельсин на завтрак — это не просто витамин C, который поддерживает иммунитет. Он также предотвращает потерю костной массы. Один грейпфрут обеспечивает до 88 мг витамина C — суточную норму. Апельсин — чуть меньше, но эффект такой же.

3. Рыба в меню — прочный каркас тела

Лосось и сардины снабжают организм сразу двумя ключевыми веществами: витамином D (для усвоения кальция) и омега-3 жирными кислотами (для снижения воспаления и сохранения плотности костей). Плюс — это белок, необходимый для восстановления костной ткани.

4. Инжир — сладость с пользой

Свежий или сушёный, инжир — это кальций, калий и магний в одной вкусной упаковке. Пять свежих плодов содержат до 90 мг кальция, а полстакана сушёного — до 121 мг. Это отличный перекус для тех, кто хочет сочетать сладкое с пользой.

5. Орехи и семена — маленькие, да удаленькие

Миндаль, семена чиа и другие "мелочи" богаты магнием, кальцием и фосфором. Вместе они помогают не просто укреплять кости, а удерживать кальций там, где он нужен, а не в сосудах. А ещё это сытный перекус и топпинг к салату.

Уточнения

Кость (лат  os) — твёрдый орган позвоночных животных. Состоит из нескольких тканей, важнейшей из которых является костная.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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