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12 млн причин посетить штат Теннесси: открываем тайны удивительных мест с южным очарованием

2:00
Туризм

Теннесси — одно из самых привлекательных направлений на юге США.

Турист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Турист

Штат завораживает своей первозданной природой, богатым музыкальным наследием и неповторимым южным очарованием. В 2024 году национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс вновь стал лидером по посещаемости, приняв более 12 миллионов гостей. 

Пиджен-Фордж — уютный городок в предгорьях восточного Теннесси, идеально подходящий для семейного отдыха. Здесь круглый год кипит жизнь благодаря паркам развлечений и аттракционам. Одна из главных достопримечательностей — развлекательный комплекс The Island. Огромное колесо обозрения, магазины, рестораны и зрелищные фонтаны создают атмосферу нескончаемого праздника.

Для любителей экстрима работает Smoky Mountain Alpine Coaster — захватывающая горная трасса, пронесет вас сквозь дикую природу с ветерком. Необычные музеи тоже часть магии города. Один из них — Голливудский музей восковых фигур, где фигуры знаменитостей пугающе похожи на оригиналы и вызывают неподдельное восхищение.

На юге центрального Теннесси прячется очаровательный город Таллахома. Здесь можно найти всё: от природных чудес до художественного вдохновения. Природная зона Short Springs — настоящий рай для любителей треккинга и водопадов.

Город также гордится своей авиационной историей, которую можно изучить в Beechcraft Heritage Museum. Здесь собрана уникальная коллекция самолетов и артефактов, посвящённых Beech Aircraft Corporation. А тем, кто ищет эстетику, стоит заглянуть в Tullahoma Fine Arts Center — элегантную галерею в итальянском стиле, где выставлены работы местных художников: от резьбы по дереву до текстильного искусства, передает worldatlas

Уточнения

Артефакт (неологизм, от лат. ars — искусство + лат. factus — сделанный, то есть «сделанный по законам искусства») — продукт творческой деятельности человека.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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