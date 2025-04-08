Готовим пирожки, как у бабушки: с капустой и яйцом

Хрустящее снаружи, мягкое внутри и обязательно с щедрой порцией начинки — именно такими должны быть настоящие пирожки с квашеной капустой и яйцом. Их подают к обеду с кислым щами или к вечернему чаю со сметаной, но вкусно будет в любом случае. А тесто… Тесто по этому рецепту получается эластичным и податливым, как в детстве у бабушки.
Мука — 400 г
Сливочное масло — 100 г
Молоко — 1/2 стакана
Яйцо — 1 шт.
Желтки — 3 шт.
Быстрые дрожжи — 7 г
Щепотка соли и немного сахара
Квашеная капуста — 400 г
Варёные яйца — 4 шт.
Репчатый лук — 2 шт.
Масло растительное — 2 ст. л.
Соль, перец по вкусу
(по желанию — 1 ст. л. томатной пасты)
1. Заводим тесто
Раствори дрожжи в тёплой воде и соедини с половиной муки. Оставь в тепле на час-полтора — тесто должно увеличиться вдвое. Добавь желтки, немного сахара, соль, тёплое молоко и мягкое масло. Вмешай оставшуюся муку и вымеси до гладкости. Оставь под полотенцем на 1,5 часа.
2. Готовим начинку
Лук обжарь до мягкости, добавь мелко нарезанную капусту, туши 10 минут. При желании добавь томатную пасту. В конце вмешай рубленые варёные яйца.
3. Лепим пирожки
Тесто раскатай в пласт 0,5 см, вырежи кружки стаканом. В центр положи начинку, сложи пополам, края тщательно защипни.
4. Выпекаем
Выложи пирожки на противень, смажь взбитым яйцом и оставь на 15 минут. Выпекай при 180 °C около 20 минут до румяной корочки. После выпечки смажь сливочным маслом.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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