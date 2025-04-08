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Готовим пирожки, как у бабушки: с капустой и яйцом

2:07
Еда

Хрустящее снаружи, мягкое внутри и обязательно с щедрой порцией начинки — именно такими должны быть настоящие пирожки с квашеной капустой и яйцом. Их подают к обеду с кислым щами или к вечернему чаю со сметаной, но вкусно будет в любом случае. А тесто… Тесто по этому рецепту получается эластичным и податливым, как в детстве у бабушки.

Пирожки
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирожки

Что нужно (на 10 пирожков)

Для теста:

  • Мука — 400 г

  • Сливочное масло — 100 г

  • Молоко — 1/2 стакана

  • Яйцо — 1 шт.

  • Желтки — 3 шт.

  • Быстрые дрожжи — 7 г

  • Щепотка соли и немного сахара

Для начинки:

  • Квашеная капуста — 400 г

  • Варёные яйца — 4 шт.

  • Репчатый лук — 2 шт.

  • Масло растительное — 2 ст. л.

  • Соль, перец по вкусу

  • (по желанию — 1 ст. л. томатной пасты)

Как приготовить

1. Заводим тесто
Раствори дрожжи в тёплой воде и соедини с половиной муки. Оставь в тепле на час-полтора — тесто должно увеличиться вдвое. Добавь желтки, немного сахара, соль, тёплое молоко и мягкое масло. Вмешай оставшуюся муку и вымеси до гладкости. Оставь под полотенцем на 1,5 часа.

2. Готовим начинку
Лук обжарь до мягкости, добавь мелко нарезанную капусту, туши 10 минут. При желании добавь томатную пасту. В конце вмешай рубленые варёные яйца.

3. Лепим пирожки
Тесто раскатай в пласт 0,5 см, вырежи кружки стаканом. В центр положи начинку, сложи пополам, края тщательно защипни.

4. Выпекаем
Выложи пирожки на противень, смажь взбитым яйцом и оставь на 15 минут. Выпекай при 180 °C около 20 минут до румяной корочки. После выпечки смажь сливочным маслом.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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