Готовим пирожки, как у бабушки: с капустой и яйцом

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящее снаружи, мягкое внутри и обязательно с щедрой порцией начинки — именно такими должны быть настоящие пирожки с квашеной капустой и яйцом. Их подают к обеду с кислым щами или к вечернему чаю со сметаной, но вкусно будет в любом случае. А тесто… Тесто по этому рецепту получается эластичным и податливым, как в детстве у бабушки.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирожки

Что нужно (на 10 пирожков)

Для теста:

Мука — 400 г

Сливочное масло — 100 г

Молоко — 1/2 стакана

Яйцо — 1 шт.

Желтки — 3 шт.

Быстрые дрожжи — 7 г

Щепотка соли и немного сахара

Для начинки:

Квашеная капуста — 400 г

Варёные яйца — 4 шт.

Репчатый лук — 2 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль, перец по вкусу

(по желанию — 1 ст. л. томатной пасты)

Как приготовить

1. Заводим тесто

Раствори дрожжи в тёплой воде и соедини с половиной муки. Оставь в тепле на час-полтора — тесто должно увеличиться вдвое. Добавь желтки, немного сахара, соль, тёплое молоко и мягкое масло. Вмешай оставшуюся муку и вымеси до гладкости. Оставь под полотенцем на 1,5 часа.

2. Готовим начинку

Лук обжарь до мягкости, добавь мелко нарезанную капусту, туши 10 минут. При желании добавь томатную пасту. В конце вмешай рубленые варёные яйца.

3. Лепим пирожки

Тесто раскатай в пласт 0,5 см, вырежи кружки стаканом. В центр положи начинку, сложи пополам, края тщательно защипни.

4. Выпекаем

Выложи пирожки на противень, смажь взбитым яйцом и оставь на 15 минут. Выпекай при 180 °C около 20 минут до румяной корочки. После выпечки смажь сливочным маслом.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

