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5 древних бьюти-секретов, которые работают лучше модной косметики

2:14
Моя семья » Красота и стиль

Розовая вода, куркума, масло ши… Эти ингредиенты звучат как поэзия природы, но для женщин разных стран — это проверенные веками бьюти-секреты. Они просты, доступны и удивительно эффективны.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Мы собрали 5 традиционных рецептов по уходу за лицом, которые и сегодня актуальны как никогда.

Болгария: розовая вода вместо тоника

Жительницы Болгарии веками используют розовую воду для очищения и увлажнения кожи. Она богата антиоксидантами, обладает успокаивающим эффектом и идеально подходит даже для чувствительной кожи. Чтобы приготовить её дома, просто прокипяти лепестки 7-8 роз на слабом огне в 1,5 литрах воды до потери цвета.

Индия: куркума — не только в карри

Индийские женщины превращают кухонную специю в мощный уходовый компонент. Куркума снимает воспаление, борется с морщинами и делает кожу сияющей. Маска проста: 1 ч. л. куркумы + немного йогурта и мёда. Держи 15 минут — и ты увидишь результат сразу.

Южная Африка: масло ши как ночной ритуал

Масло ши здесь используют уже много столетий. Оно глубоко питает, удерживает влагу и делает кожу упругой. Достаточно нанести его на ночь один раз в неделю — и кожа утром будет как после СПА.

Коста-Рика: апельсиновый сок против расширенных пор

Для сужения пор коста-риканки смешивают воду и свежий апельсиновый сок в равных частях и наносят на лицо ватным диском. Такой витаминный тоник моментально освежает и делает кожу более гладкой.

Англия: овсянка — не только на завтрак

Англичанки используют овсяные хлопья не только в каше, но и в косметике. Маска из овсянки и сливок отлично увлажняет, снимает воспаления и подходит даже для кожи с высыпаниями. Смешай 4 ст. л. хлопьев и 2 ст. л. сливок, дай набухнуть и нанеси на лицо на 20 минут.

Уточнения

Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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