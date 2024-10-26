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Американские власти открыли путь воздушным такси нового поколения

1:31
Наука

США впервые за последние десятилетия включили в категорию официально признанных летательных аппаратов совершенно новый тип транспортного средства — "летательные аппараты с подъемным двигателем".

Американские власти открыли путь воздушным такси нового поколения
Фото: Flickr by Pete Souza, PDM

Эти устройства, способные к вертикальному взлету и посадке, объединяют свойства самолета и вертолета, открывая широкие перспективы для их коммерческого использования.

Управления FAA и ICAO классифицируют такие аппараты как тяжелее воздуха, обеспечивающие не только вертикальный взлет, но и низкоскоростной полет, что позволяет эффективно использовать их в городской инфраструктуре. В категорию входят конвертопланы, самолеты с вертикальным взлетом и посадкой (например, F-35B), винтокрылы, конвертокрылы и другие гибридные модели, которые могут стать основой для создания воздушных такси, медицинских транспортов и грузовых БПЛА.

Военные силы США начали эксперименты с такими летательными аппаратами еще в 1960-х, но их адаптация к гражданским нуждам стала возможной после применения силовых установок в коммерческом секторе. Новые правила, введенные Федеральным управлением гражданской авиации США, позволяют официально начать эксплуатацию этих аппаратов для гражданских нужд. Теперь компании смогут развивать сеть воздушных такси и грузовых маршрутов, а подготовка пилотов будет проходить в рамках новой сертификации.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Лета́тельный аппара́т (сокр. ЛА) — общее название устройства (аппарата) для полётов в атмосфере или космическом пространстве.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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