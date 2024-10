Американские власти открыли путь воздушным такси нового поколения

США впервые за последние десятилетия включили в категорию официально признанных летательных аппаратов совершенно новый тип транспортного средства — "летательные аппараты с подъемным двигателем".

Фото: Flickr by Pete Souza, PDM

Эти устройства, способные к вертикальному взлету и посадке, объединяют свойства самолета и вертолета, открывая широкие перспективы для их коммерческого использования.

Управления FAA и ICAO классифицируют такие аппараты как тяжелее воздуха, обеспечивающие не только вертикальный взлет, но и низкоскоростной полет, что позволяет эффективно использовать их в городской инфраструктуре. В категорию входят конвертопланы, самолеты с вертикальным взлетом и посадкой (например, F-35B), винтокрылы, конвертокрылы и другие гибридные модели, которые могут стать основой для создания воздушных такси, медицинских транспортов и грузовых БПЛА.

Военные силы США начали эксперименты с такими летательными аппаратами еще в 1960-х, но их адаптация к гражданским нуждам стала возможной после применения силовых установок в коммерческом секторе. Новые правила, введенные Федеральным управлением гражданской авиации США, позволяют официально начать эксплуатацию этих аппаратов для гражданских нужд. Теперь компании смогут развивать сеть воздушных такси и грузовых маршрутов, а подготовка пилотов будет проходить в рамках новой сертификации.

