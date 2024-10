Катастрофа, давшая жизнь: ученые раскрыли тайны древнего метеорита

Американские ученые из Гарварда и Стэнфорда выяснили, что удар гигантского метеорита около 3,26 миллиарда лет назад значительно ускорил развитие жизни на Земле. Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что гипотетический астероид, названный S2, был в 4–6 раз больше горы Эверест, что делало его в 200 раз массивнее метеорита, уничтожившего динозавров.

Фото: NASA is licensed under public domain

Катастрофическое падение такого гиганта вызвало серьезные изменения на планете: океан был перемешан, его верхний слой испарился, а атмосфера нагрелась. Плотное облако пыли окутало Землю, временно остановив фотосинтез. Однако несмотря на разрушительный эффект, бактериальная жизнь на планете не только восстановилась, но и стала процветать, благодаря обилию железа и фосфора, доставленных ударом метеорита.

Железо было поднято со дна океана, а фосфор прибыл на Землю вместе с самим метеоритом.

Эти выводы ученые сделали на основе анализа геологических образцов, собранных в древних слоях горных пород.