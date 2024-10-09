Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оператор Билайн рассказал о новой схеме мошенников
Атака с беспилотника: ВСУ использовали БПЛА для удара по Горловке
Уверенно растем: Владимир Путин оценил рост промышленного производства в РФ
Путин запускает новые промышленные объекты: шаги к экономическому росту
В Одессе произошел очередной взрыв на фоне воздушной тревоги
Специи в упаковке: безопасность и сохранение вкуса на первом месте
Лицензия на убой: в ООН заявили, что Украина получила у Запада право на умерщвление собственного народа
Жертвы профессионального долга: от израильских ударов погибло 175 журналистов
Выращивание роз в картошке: простой способ для начинающих садоводов

Сухофрукты не менее полезны для здоровья, чем свежие фрукты — учёные

1:18
Наука

Учёные из США определили, что сухофрукты не менее полезны для здоровья, чем свежие фрукты. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на журнал "Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics".

Сухофрукты не менее полезны для здоровья, чем свежие фрукты — учёные
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Исследователи из Университета штата Пенсильвания проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания (NHANES). Участники предоставляли информацию про все продукты, которые они съедали за сутки. При этом у них собирали сведения о здоровье.

В результате анализа данных учёные выяснили, что у людей, которые употребляли сухофрукты, параметры здоровья были лучше. Кроме того, у них были более низкие индекс массы тела, окружность талии и систолическое артериальное давление.

"Сушёные фрукты могут быть отличным выбором в качестве питательной добавки, но потребители должны быть уверены, что выбирают варианты без добавления сахара. Размер порций также нужно учитывать, потому что порция сушёных фруктов меньше порции свежих фруктов, так как из них удалена вода", — отметила один из авторов статьи Валери Салливан.

Ранее Pravda.Ru писала о полезных свойствах сухофруктов.

Уточнения

Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20%.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Еда и рецепты
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак Аудио 
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины
Авто
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины Аудио 
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Еда и рецепты
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Крылатые ракеты JASSM. Точное натовское оружие большой дальности против русских Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Последние материалы
Окончание визита: рабочая поездка Лукашенко в России подошла к концу
Последствия будут ужасными: в США предупредили, что стоит ждать от урагана Милтон
Алёна Водонаева заявила, что её поцеловал Господь: не все дети красивые
Рассмотрение началось: в ООН заявили работе с российскими документами нарушений прав человека на Украине
Сменил комадира: Зеленский решил отчитаться Шольцу вместо Байдена
Мир в курсе: в ООН заявили, что знают о жертвах ВСУ в Курской области
Выбросили игрушку: Соскин заявил, что Запад переключится на помощь Израилю и забудет про Украину
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос
Взгляд со стороны: турецкие омбудсмены осмотрели условия содержания российских пленных
Психиатр Диана Генварская рассказала о тревожно-избегающем типе привязанности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.