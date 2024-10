Сухофрукты не менее полезны для здоровья, чем свежие фрукты — учёные

Учёные из США определили, что сухофрукты не менее полезны для здоровья, чем свежие фрукты. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на журнал "Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics".

Фото: freepik.com by stockking, PDM

Исследователи из Университета штата Пенсильвания проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания (NHANES). Участники предоставляли информацию про все продукты, которые они съедали за сутки. При этом у них собирали сведения о здоровье.

В результате анализа данных учёные выяснили, что у людей, которые употребляли сухофрукты, параметры здоровья были лучше. Кроме того, у них были более низкие индекс массы тела, окружность талии и систолическое артериальное давление.

"Сушёные фрукты могут быть отличным выбором в качестве питательной добавки, но потребители должны быть уверены, что выбирают варианты без добавления сахара. Размер порций также нужно учитывать, потому что порция сушёных фруктов меньше порции свежих фруктов, так как из них удалена вода", — отметила один из авторов статьи Валери Салливан.

Уточнения

Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20%.