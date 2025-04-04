Цены от 699 тысяч: но где найти эти машины — большой вопрос

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Цены на автомобили в России продолжают расти, но всё ещё можно найти модели, которые остаются относительно доступными. В майском рейтинге самых дешёвых новых авто первое место предсказуемо занимает LADA Granta. Базовая комплектация Standart с "механикой" и 1,6-литровым двигателем по-прежнему официально стоит от 699 900 рублей, хотя в наличии такие машины уже редкость.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Седан Lada Vesta

На втором месте — LADA Niva Legend, классический внедорожник, обожаемый за свою простоту и надёжность. Его цена стартует с 829 900 рублей. Замыкает тройку лидеров Niva Travel, более современная вариация на тему, которая предлагается от 1 198 900 рублей.

Также в списке остаётся LADA Vesta, хотя найти её в версии Comfort по заявленной цене 1 239 900 рублей становится всё сложнее.

Пятое место занял рамный УАЗ "Хантер", брутальный и проверенный временем внедорожник, доступный от 1 425 000 рублей в комплектации Base Fleet.

Дальше начинаются иномарки. Самой доступной стала Changan Alsvin - компактный седан из Китая, который можно купить за 1 570 000 рублей.

Следом идёт УАЗ "Патриот", более серьёзный внедорожник, цена на который стартует с 1 590 000 рублей.

Livan X3 Pro удерживает ценник на уровне 1 672 000 рублей, несмотря на колебания рынка. За ним следует Chery Tiggo 4 Pro, доступный от 1 720 000 рублей в комплектации Action MT.

На десятой позиции оказался малыш Chevrolet Spark. Его везут через параллельный импорт, и машина 2023 года с "автоматом" обойдётся в 1 780 000 рублей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

