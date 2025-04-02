Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости

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Представь: важная дата уже на носу, а любимое платье не застёгивается. Знакомо? Желание похудеть срочно и резко — вполне объяснимо. Но стоит ли идти на жертвы ради быстрых результатов? Мы разобрали все за и против, чтобы ты могла сделать осознанный выбор.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Женская талия

Быстро похудеть — возможно. Но безопасно ли

Да, можно за неделю "ушить" талию на один-два размера. Но чаще всего такие результаты достигаются не за счёт сжигания жира, а за счёт потери воды и мышц. А после праздника потерянные килограммы возвращаются — часто с "процентами".

5 опасных способов, которые точно не стоит повторять

Монодиеты

Гречка, кефир или огурцы — и больше ничего. Быстро, но без пользы: организм недополучает витамины, а желудок и печень страдают. Белковые диеты

Да, чувство сытости есть, но нагрузка на почки и сердце — серьёзная. Плюс возможны проблемы с ЖКТ. Голодание

Отказ от еды более чем на 2 суток — прямая дорога к гормональному сбою, истощению и замедлению метаболизма. Менее 800 ккал в день

Ты вроде бы ешь, но организм думает, что голодает. Последствия: слабость, головная боль, раздражительность и нехватка микроэлементов. Чрезмерные тренировки

Без системы и восстановления такие тренировки ведут к выгоранию, а не к стройности. К тому же после изнуряющих занятий велик риск переедания.

Возможные последствия быстрого похудения

Нарушения гормонального фона

Выпадение волос, ломкость ногтей

Вялость, тремор, головокружение

Проблемы с ЖКТ

Потеря тонуса кожи

Расстройства пищевого поведения

Эффект "бумеранга" — быстрый возврат веса

Как похудеть на 5 кг за неделю: реалистичный (но жёсткий) план

Подходит только для экстренных случаев и не чаще одного раза в 2-3 года.

1. Урезаем калории.

600-1000 ккал в сутки. Исключаем сладкое, перекусы и ужины. Только завтрак, обед и лёгкий ранний ужин.

2. Высокоинтенсивные тренировки.

Силовые + кардио, по плану, составленному тренером.

3. Активность весь день.

Лестницы вместо лифта, пешком вместо авто, утренняя зарядка, вечерняя прогулка.

4. Интервальное голодание (16/8).

16 часов голода, 8 часов для еды. Но не более 1000 ккал в этот период.

5. 36-часовое голодание.

В начале или в конце недели — но только после подготовки и с плавным выходом.

Важное напоминание

Ты, конечно, сможешь застегнуть платье. Но если в день Х тебя одолеет слабость и раздражение — радости будет мало. Выглядеть красиво — это не только про цифру на весах. Это ещё и про энергию, лёгкость и хорошее самочувствие.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

