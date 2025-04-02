Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не спешите отрезать! Загадочные капсулы цикламена — как они помогут вырастить новый цветок
ТОП-5 легендарного оружия СССР  
Такую подливу вы ещё не пробовали — насыщенно, с дымком
Как посадить свеклу, чтобы выросли толстые и сочные плоды
Хоссоланд и Боммельверальд — два новых парка, которые встряхнут Европу
Лень — не помеха: как выглядеть ухоженно, ничего не делая
Батарея без лития и кобальта уже в деле: почему это может быть революцией
Прокачай питание как тренировку: считай грамотно — худей эффективно
Затхлый запах на любимых вещах? Простое решение, которое спасёт ваш гардероб

Как похудеть на 5 кг за неделю — и не слечь от усталости

3:12
Спорт

Представь: важная дата уже на носу, а любимое платье не застёгивается. Знакомо? Желание похудеть срочно и резко — вполне объяснимо. Но стоит ли идти на жертвы ради быстрых результатов? Мы разобрали все за и против, чтобы ты могла сделать осознанный выбор.

Женская талия
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женская талия

Быстро похудеть — возможно. Но безопасно ли

Да, можно за неделю "ушить" талию на один-два размера. Но чаще всего такие результаты достигаются не за счёт сжигания жира, а за счёт потери воды и мышц. А после праздника потерянные килограммы возвращаются — часто с "процентами".

5 опасных способов, которые точно не стоит повторять

  1. Монодиеты
    Гречка, кефир или огурцы — и больше ничего. Быстро, но без пользы: организм недополучает витамины, а желудок и печень страдают.

  2. Белковые диеты
    Да, чувство сытости есть, но нагрузка на почки и сердце — серьёзная. Плюс возможны проблемы с ЖКТ.

  3. Голодание
    Отказ от еды более чем на 2 суток — прямая дорога к гормональному сбою, истощению и замедлению метаболизма.

  4. Менее 800 ккал в день
    Ты вроде бы ешь, но организм думает, что голодает. Последствия: слабость, головная боль, раздражительность и нехватка микроэлементов.

  5. Чрезмерные тренировки
    Без системы и восстановления такие тренировки ведут к выгоранию, а не к стройности. К тому же после изнуряющих занятий велик риск переедания.

Возможные последствия быстрого похудения

  • Нарушения гормонального фона

  • Выпадение волос, ломкость ногтей

  • Вялость, тремор, головокружение

  • Проблемы с ЖКТ

  • Потеря тонуса кожи

  • Расстройства пищевого поведения

  • Эффект "бумеранга" — быстрый возврат веса

Как похудеть на 5 кг за неделю: реалистичный (но жёсткий) план

Подходит только для экстренных случаев и не чаще одного раза в 2-3 года.

1. Урезаем калории.
600-1000 ккал в сутки. Исключаем сладкое, перекусы и ужины. Только завтрак, обед и лёгкий ранний ужин.

2. Высокоинтенсивные тренировки.
Силовые + кардио, по плану, составленному тренером.

3. Активность весь день.
Лестницы вместо лифта, пешком вместо авто, утренняя зарядка, вечерняя прогулка.

4. Интервальное голодание (16/8).
16 часов голода, 8 часов для еды. Но не более 1000 ккал в этот период.

5. 36-часовое голодание.
В начале или в конце недели — но только после подготовки и с плавным выходом.

Важное напоминание

Ты, конечно, сможешь застегнуть платье. Но если в день Х тебя одолеет слабость и раздражение — радости будет мало. Выглядеть красиво — это не только про цифру на весах. Это ещё и про энергию, лёгкость и хорошее самочувствие.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Экономика и бизнес
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными Аудио 
Вы увидели ростки на картофеле? Вот что нужно делать, чтобы не отравиться
Садоводство, цветоводство
Вы увидели ростки на картофеле? Вот что нужно делать, чтобы не отравиться
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Авто
Документов с собой нет, но шанс ещё есть: как повернуть встречу с ГИБДД в свою пользу
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева Путин начинает следующий этап СВО с выходом на новые условия по Украине Любовь Степушова Зачем нужно лакокрасочное покрытие на авто и почему за ним стоит следить: разбор Дмитрий Плотников
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Последние материалы
Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров
ТОП-5 легендарного оружия СССР  
Такую подливу вы ещё не пробовали — насыщенно, с дымком
Как посадить свеклу, чтобы выросли толстые и сочные плоды
Хоссоланд и Боммельверальд — два новых парка, которые встряхнут Европу
Лень — не помеха: как выглядеть ухоженно, ничего не делая
Батарея без лития и кобальта уже в деле: почему это может быть революцией
Прокачай питание как тренировку: считай грамотно — худей эффективно
Затхлый запах на любимых вещах? Простое решение, которое спасёт ваш гардероб
Можно ли кормить кошку паштетом каждый день? Важные нюансы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.