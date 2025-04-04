Мифы развеяны! Как БРИКС вносит свою лепту в мировую экономику — не за горами саммит в Бразилии

2:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 января этого года председательство в БРИКС официально перешло от России к Бразилии. 6-7 июля лидеры БРИКС встретятся в Рио-де-Жанейро.

Фото: brics.br by Ricardo Stuckert/PR is licensed under Free More info саммит БРИКС

В связи с этим событием иноСМИ (Zero Hedge, к примеру) "разгоняют" информацию о том, что БРИКС строит "новую" Бреттон-Вудскую систему, а внедрение валюты, которая заменит доллар, было "отвлекающим маневром".

Редакция Pravda. Ru обратилась к Масленникову Никите, экономисту, руководителю направления "Финансы и экономика" Института современного развития, для прояснения некоторых фактов.

По словам эксперта, введение единой валюты БРИКС невозможно по множеству экономических причин. Говорить о единой валюте* — это заблуждение. На самом деле, обсуждалось создание международной системы платежей внутри БРИКС с использованием национальной валюты. Однако тут есть свои проблемы: взаимные шлюзы, отношения между банками и необходимость создания логистической платежной инфраструктуры. Также каждая страна сталкивается с трудностями в своем внутреннем валютном законодательстве.

*Примечание. Ранее, в 2024 году, когда проходил саммит БРИКС в Казани, украинские телеграм-каналы написали о том, что российский лидер презентовал прототип единой валюты для стран БРИКС. Однако тогда "квазибанкноту" вручили Владимиру Путину в качестве сувенира. Эта "купюра БРИКС" была создана кем-то из российской делегации. И она имеет сугубо символическое значение.

Как заверил Масленников, никакую "новую" Бреттон-Вудскую систему БРИКС не строит. Это частная, региональная система со своими сложностями, потому что страны разделены океанами и различиями в уровне экономического развития. Политика здесь порой играет большую роль, чем экономика. Страны работают над системой международных платежей, основанной на цифровых финансовых активах и, возможно, с участием цифровых валют национальных банков, но до этого еще "нужно дойти". Процесс идет медленно из-за множества ограничений и проблем, включая геополитическую обстановку и таможенные войны.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Ко времени проведения XVI саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 октября 2024 года в российском городе Казани, в статусе стран, приглашённых в состав объединения, значились Саудовская Аравия (не подтвердила членство в БРИКС) и Аргентина (отказалась от вступления). На саммите БРИКС в России в 2024 году была предложена новая категория государств, имеющих отношение к БРИКС — 13 государств (Алжир, Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Турция, Уганда, Узбекистан) получили статус «стран — партнёров БРИКС». После присоединения Индонезии к БРИКС 6 января 2025 года, количество «стран — партнёров БРИКС» стало 12 государств.





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