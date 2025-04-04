Ивлеева расставила приоритеты: блогерша зарегистрировала товарный знак для продажи алкоголя

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогер Анастасия Ивлеева официально зарегистрировала своё имя как товарный знак 2 апреля 2025 года. Права распространяются на 26 категорий товаров и услуг, включая производство алкоголя, снеков и организацию доставки еды.

Фото: Telegram by Telegram-канал Прохора Шаляпина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прохор Шаляпин и Анастасия Ивлеева

Как сообщает "Газета.ру", действие регистрации продлится до 2034 года.

Это решение стало частью переформатирования бизнес-активов Ивлеевой. В январе 2025 года она объявила о выходе из ресторанного проекта Nudles, открытого в июне 2024 года совместно с ресторатором Александром Пичугиным.

Финансовые показатели её основного бизнеса демонстрируют спад: выручка компании "Коленки пчёлы" сократилась до 1,7 млрд рублей против 2,8 млрд в 2023 году и почти 3 млрд на пике популярности. Аналитики связывают это с последствиями скандала 2023 года, когда "голая вечеринка" Ивлеевой вызвала волну критики.

Ранее Юлия Снигирь ответила хейтерам.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



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