Удивительный способ подкормки: груши налились соком за 2 недели

Сладкие, сочные груши с тонкой кожицей — мечта любого садовода. И достичь такого вкуса можно не благодаря дорогим удобрениям, а… с помощью картофельных очисток! Не спешите выбрасывать их — кожура от картошки может стать натуральной суперподкормкой, особенно когда деревья начинают наливаться соком.
Картофельная кожура содержит в три раза больше калия, чем готовые удобрения. А калий — ключ к:
насыщенному вкусу,
тонкой кожице без трещин,
плотной и сочной мякоти.
Но просто закопать свежие очистки — ошибка. Так вы привлечёте грызунов и рискуете вызвать гниение корней.
Подсушите кожуру
Разложите на солнце или подсушите в духовке на минимуме до хрупкости.
Измельчите в порошок
С помощью кофемолки или ступки.
Внесите в почву
Смешайте порошок с верхним слоем грунта, отступив 50 см от ствола, чтобы не повредить корни.
Добавьте яичную скорлупу
Она нейтрализует кислоту и насыщает почву кальцием.
Полейте настоем крапивы
Это усилит усвоение питательных веществ.
Лучшее время — начало июля, когда груши активно набирают массу.
Норма — 1 стакан порошка на взрослое дерево.
Повторять не чаще 1 раза в месяц, чтобы избежать дефицита магния.
Через 10-14 дней плоды станут заметно крупнее, мягче и ароматнее, с медовой сладостью. Такой метод работает и с яблонями, но груши реагируют особенно ярко — исчезает терпкость, а текстура становится шелковистой.
Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.