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Удивительный способ подкормки: груши налились соком за 2 недели

1:51
Садоводство

Сладкие, сочные груши с тонкой кожицей — мечта любого садовода. И достичь такого вкуса можно не благодаря дорогим удобрениям, а… с помощью картофельных очисток! Не спешите выбрасывать их — кожура от картошки может стать натуральной суперподкормкой, особенно когда деревья начинают наливаться соком.

Дерево груши
Фото: commons.wikimedia.org by katorisi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дерево груши

Почему именно картофель

Картофельная кожура содержит в три раза больше калия, чем готовые удобрения. А калий — ключ к:

  • насыщенному вкусу,

  • тонкой кожице без трещин,

  • плотной и сочной мякоти.

Но просто закопать свежие очистки — ошибка. Так вы привлечёте грызунов и рискуете вызвать гниение корней.

Как правильно использовать картофельные очистки

  1. Подсушите кожуру
    Разложите на солнце или подсушите в духовке на минимуме до хрупкости.

  2. Измельчите в порошок
    С помощью кофемолки или ступки.

  3. Внесите в почву
    Смешайте порошок с верхним слоем грунта, отступив 50 см от ствола, чтобы не повредить корни.

  4. Добавьте яичную скорлупу
    Она нейтрализует кислоту и насыщает почву кальцием.

  5. Полейте настоем крапивы
    Это усилит усвоение питательных веществ.

Когда и как часто вносить

  • Лучшее время — начало июля, когда груши активно набирают массу.

  • Норма — 1 стакан порошка на взрослое дерево.

  • Повторять не чаще 1 раза в месяц, чтобы избежать дефицита магния.

Результат не заставит себя ждать

Через 10-14 дней плоды станут заметно крупнее, мягче и ароматнее, с медовой сладостью. Такой метод работает и с яблонями, но груши реагируют особенно ярко — исчезает терпкость, а текстура становится шелковистой.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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