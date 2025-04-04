Удивительный способ подкормки: груши налились соком за 2 недели

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сладкие, сочные груши с тонкой кожицей — мечта любого садовода. И достичь такого вкуса можно не благодаря дорогим удобрениям, а… с помощью картофельных очисток! Не спешите выбрасывать их — кожура от картошки может стать натуральной суперподкормкой, особенно когда деревья начинают наливаться соком.

Фото: commons.wikimedia.org by katorisi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дерево груши

Почему именно картофель

Картофельная кожура содержит в три раза больше калия, чем готовые удобрения. А калий — ключ к:

насыщенному вкусу,

тонкой кожице без трещин,

плотной и сочной мякоти.

Но просто закопать свежие очистки — ошибка. Так вы привлечёте грызунов и рискуете вызвать гниение корней.

Как правильно использовать картофельные очистки

Подсушите кожуру

Разложите на солнце или подсушите в духовке на минимуме до хрупкости. Измельчите в порошок

С помощью кофемолки или ступки. Внесите в почву

Смешайте порошок с верхним слоем грунта, отступив 50 см от ствола, чтобы не повредить корни. Добавьте яичную скорлупу

Она нейтрализует кислоту и насыщает почву кальцием. Полейте настоем крапивы

Это усилит усвоение питательных веществ.

Когда и как часто вносить

Лучшее время — начало июля, когда груши активно набирают массу.

Норма — 1 стакан порошка на взрослое дерево.

Повторять не чаще 1 раза в месяц, чтобы избежать дефицита магния.

Результат не заставит себя ждать

Через 10-14 дней плоды станут заметно крупнее, мягче и ароматнее, с медовой сладостью. Такой метод работает и с яблонями, но груши реагируют особенно ярко — исчезает терпкость, а текстура становится шелковистой.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

