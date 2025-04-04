ТОП-10 российских автомобилей в 2024 году

Российские марки, традиционно, пользуются большим спросом у потребителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Vesta SW

Причём, как на в сегменте новых автомобилей, так и с пробегом.

А какие же машины с пробегом из числа российских брендов были наиболее популярны у автолюбителей в 2024 году?

Единоличным лидером тут является LADA Vesta I (2015-2022 года выпуска). 270 штук данной модели было реализовано в прошлом году, со средней ценой — 1 021 262 рубля. Следующие позиции серьёзно отстали от лидера рейтинга российских автомобилей с пробегом. Вторая строчка досталась LADA Largus I (2012-2021), результат которой — 170 проданных штук, а среднее цена составила 856 218 рублей. Замыкает первую тройку LADA Granta I Рестайлинг (2018-2024), с показателем — 166 продаж, а средняя цена самая низкая из первой тройки — 783 042 рубля, отмечает департамент автомобилей с пробегом компании "РОЛЬФ".

Четвертое место рейтинга достается LADA Xray I (2015-2022), которых было продано 84 штуки. Средняя цена — 892 882 рубля. Пятая позиция у еще одной LADA Granta, но другого поколения — (2011-2018), средняя цена — 420 992 рубля, количество проданных штук — 78. Отметим, что это самая низкая цена в ТОП-10.

На шестой строчке LADA Largus I Рестайлинг (2021-2024), выбор в пользу данной модели был сделан покупателями 69 раз, а средняя цена покупки составила 1 378 274 рубля. Следом ещё один "двойник” нашего рейтинга — LADA Vesta I Рестайлинг (NG) (2022-2024), средняя цена — 1 238 599 рублей, реализовано — 54 штуки. Восьмое место — LADA Niva Legend (2021-2024), цена — 902 435 рублей, количество продаж — 46. Девятая строчка у единственного представителя УАЗ в нашем рейтинг — Patriot I Рестайлинг 3 (2016-2024), с результатом — 43 штуки, а цена — 1 184 345 рублей. И, наконец, замыкает ТОП-10 российских автомобилей с пробегом в 2024 году Москвич 3 (2022-2024), которых клиенты купили 38 раз, по средней цене — 1 517 608 рублей.

Отметим любопытный факт. Самый быстро продаваемой моделью нашего рейтинга является LADA Granta I Рестайлинг (2018-2024). Продажа этой машины занимает чуть больше месяца занимает.