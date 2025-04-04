Гранты до $3 500: этот фонд финансирует туризм, который помогает миру

Организация Planeterra, основанная G Adventures, запускает новый этап грантовой поддержки в рамках Глобального фонда развития общественного туризма. В этот раз фонд выделяет $50 000, чтобы помочь местным сообществам по всему миру развивать устойчивый туризм.
С 2022 года, когда программа только стартовала, фонд уже поддержал 40 проектов в 23 странах, помогая развивать такие направления, которые приносят не только экономическую выгоду, но и создают социальные и экологические изменения. Этот новый раунд финансирования стал возможен благодаря партнёрству с Evaneos — компанией, специализирующейся на индивидуальных путешествиях, а также благодаря другим благотворителям.
В рамках этой программы каждое сообщество может получить до $3 500, а вместе с грантом — профессиональную менторскую поддержку и обучающие ресурсы, которые помогут усилить и расширить их туристические инициативы.
Среди успешных примеров прошлых лет — Panauti Bike Station в Непале, которая дала работу молодёжи и женщинам, Lomas del Paraíso в Перу, где выросло число местных жителей, вовлечённых в экотуризм, и Tours and Arts Solutions в Гане, продвигающая богатую гастрономическую культуру страны.
"Мы в Planeterra убеждены: устойчивые изменения в туризме возможны только тогда, когда инициатива исходит от самих сообществ.
Через Глобальный фонд мы расширяем круг тех, кто ищет в туризме путь к своим целям", - подчеркивает директор по операциям и руководитель направления "влияние" в Planeterra Келли Галацки.
Объединяя финансирование, менторство и ресурсы, фонд помогает местным лидерам укреплять свои проекты и увеличивать их воздействие. По словам Галацки, этот раунд — ещё один шаг к более справедливой и доступной туристической отрасли.
Сейчас Planeterra открывает приём заявок от общественных организаций, которые хотят развивать или масштабировать туристические инициативы. В числе целевой аудитории не только местные НКО, но и туристические компании, государственные структуры, DMO и профессиональные объединения, которые заинтересованы в инвестициях в общественно-ориентированный туризм.
Некомме́рческая организа́ция (НКО) — организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.
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