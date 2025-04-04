Сын Децла показал возлюбленную, которая на шесть лет старше

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

19-летний Антоний Толмацкий, сын покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), поделился в соцсетях снимками со своей девушкой Стефанией. Кадры сделаны у входа на факультет журналистики МГУ, где пара вместе учится.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Антония Толмацкого в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Антоний Толмацкий

Отношения молодых людей длятся с 2023 года. Известно, что Стефания на шесть лет старше Антония — в прошлом году она окончила бакалавриат, но осталась в магистратуре. Влюблённые предпочитают не афишировать детали личной жизни, оставляя комментарии подписчиков без ответа.

В интервью Толмацкий-младший объяснял выбор факультета журналистики как вспомогательное направление для своей основной деятельности — музыкальной карьеры.

Два года назад Антоний переехал от матери к бабушке — Ирине Толмацкой. Как он сам признавался, это решение связано с поиском более комфортной среды для жизни и творчества. Бабушка поддержала внука, предоставив ему отдельное пространство в своей квартире.

Напомним, Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в 2019 году в возрасте 35 лет. Его сын продолжает развивать музыкальные традиции семьи, параллельно получая образование в главном вузе страны.

Ранее Андрея Тарковского назвали величайшим режиссёром планеты.

Уточнения

Кири́лл Алекса́ндрович Толма́цкий (22 июля 1983, Москва — 3 февраля 2019, Ижевск), более известный под псевдонимами Децл, Le Truk и Джузеппе Жёстко — российский рэп-исполнитель, автор песен, композитор, актёр и поэт.



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