Юлия Снигирь отреагировала на критику образа на премьере фильма Батя 2: до слёз

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Юлия Снигирь в личном блоге с иронией отреагировала на критику внешнего вида и своего образа на московской премьере фильма "Батя 2".

Фото: instagram.com by личный аккаунт Юлии Снигирь в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Снигирь

Артистка появилась в многослойном луке в бежевых тонах, сочетая рубашку, свитер, пиджак, юбку и босоножки на босу ногу. Нестандартный образ вызвал бурную реакцию в соцсетях, где некоторые пользователи сравнивали его с "послевоенным" стилем.

Снигирь, известная своим острым чувством юмора, парировала замечания ироничным постом.

"Благодарю за столько профессиональных советов по стилю — просто до слёз. Миланская неделя моды нервно курит в сторонке по сравнению с нашими народными экспертами", — написала она.

Отметим, что на премьеру актриса пришла вместе с мужем, актёром Евгением Цыгановым, который исполнил в картине сразу две роли.

Ранее сын Децла показал фото с возлюбленной, которая на шесть лет старше.

Уточнения

Ю́лия Ви́кторовна Сниги́рь (урождённая Сирискина; род. 2 июня 1983, Донской, Тульская область) — российская киноактриса, телеведущая и фотомодель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.