Косметический абсурд: 8 трендов, которые запрещают врачи

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Социальные сети пестрят "волшебными" советами по уходу за кожей. Но не всё, что становится вирусным, безопасно. Некоторые лайфхаки из TikTok и Instagram могут принести больше вреда, чем пользы. Дерматологи составили список самых опасных бьюти-трендов, от которых лучше держаться подальше.

Фото: flickr.com by LG전자, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женщина ухаживает за лицом

1. Говяжий жир на лицо

Кажется, что это натурально и питательно, но в реальности — путь к забитым порам, воспалениям и инфекциям. Качество такого "ухода" сложно проконтролировать.

2. Салфетки вместо умывания

Они годятся только для экстренных случаев. Частое использование — это агрессивное трение, раздражение и нарушенный кожный барьер.

3. Касторовое масло на ресницы

Да, масло увлажняет. Но если попадёт в глаза — возможны раздражения и инфекции. У аптечных средств другая формула, не путайте их с маслом из магазина.

4. Умывание мицеллярной водой

Мицеллярку не нужно смывать? На деле лучше всё же ополоснуть лицо водой. А вот тереть кожу сухим полотенцем после — категорически нет.

5. Антибактериальные гели — не для лица

Они уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии. А без них кожа теряет защиту и баланс. Такие средства оставьте для рук.

6. Рапсовое масло в качестве маски

В отличие от масел жожоба или сквалена, рапсовое может закупоривать поры. Особенно опасно для жирной и проблемной кожи.

7. Домашний солнцезащитный крем

Формулы SPF — это не игрушка. Домашние кремы не обеспечивают надёжной защиты от ультрафиолета. Последствия — пигментация, морщины и рак кожи.

8. Назальные спреи для загара

Нужно вдохнуть спрей, а потом выйти на солнце — без защиты. Это увеличивает риск ожогов, фотостарения и онкологии. Ради загара — не стоит.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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